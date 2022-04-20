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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Abdülkerim Bardakçı bombası! Görüşmeler başladı

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Stoper arayışlarını sürdüren Kara Kartal'da gündeme gelen isimlerden biri de Abdülkerim Bardakçı olmuştu. Siyah-beyazlılar başarılı stoper ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Abdülkerim Bardakçı bombası! Görüşmeler başladı

Beşiktaş, stoper transferinde ilk somut adımları attı. Konyaspor'un 3-4 milyon Euro arası bonservis geliri beklediği Abdülkerim Bardakçı için görüşmeler başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Abdülkerim Bardakçı bombası! Görüşmeler başladı

Sabah'ın haberine göre; Oyuncunun siyah-beyazlı formayı giyme arzusu ve mukavele yenilerken aldığı kolaylık sözü nedeniyle, bu transferin 2 milyon Euro civarında bir rakama noktalanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Abdülkerim Bardakçı bombası! Görüşmeler başladı

Kartal'ın listesindeki bir diğer isim olan Koray Günter'in durumunu ise Vida belirleyecek. Hırvat stoperin sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç çıkmaması halinde Koray için resmi girişim yapılacak.

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