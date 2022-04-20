BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Abdülkerim Bardakçı bombası! Görüşmeler başladı

Beşiktaş , stoper transferinde ilk somut adımları attı. Konyaspor 'un 3-4 milyon Euro arası bonservis geliri beklediği Abdülkerim Bardakçı için görüşmeler başladı.

Sabah'ın haberine göre; Oyuncunun siyah-beyazlı formayı giyme arzusu ve mukavele yenilerken aldığı kolaylık sözü nedeniyle, bu transferin 2 milyon Euro civarında bir rakama noktalanması bekleniyor.