BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta kaleci transferi için karar verildi! Mert Günok...

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan deneyimli kaleci Mert Günok'un ardından şu ana kadar kaleyi Ersin Destanoğlu koruyordu.
Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan deneyimli kaleci Mert Günok'un ardından şu ana kadar kaleyi Ersin Destanoğlu koruyordu.
Genç file bekçisi, gösterdiği performansla otoritelerden tam not aldı. Ancak yeni sezon öncesi siyah-beyazlılarda kaleci transferi de gündemdeydi. Yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Ligin ilk yarısında oynanan Giresunspor maçında sakatlanan Mert Günok, ikinci yarıda oynanan Giresunspor maçından önce düz koşulara başladı ve sezon öncesi kampa katılacak.
Beklentiler ise 2-3 hafta içinde takımla antrenmanlara çıkması...
Mert'in iyileşmesi, üçüncü kaleci Emre Bilgin'in de yeterli görülmesi siyah-beyazlılarda kaleci transferini rafa kaldırdı.
Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon için yeni bir kaleci transferi yapılmayacağı öğrenildi.