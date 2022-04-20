BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta kaleci transferi için karar verildi! Mert Günok...

Beşiktaş 'ta uzun süredir sakatlığı bulunan deneyimli kaleci Mert Günok 'un ardından şu ana kadar kaleyi Ersin Destanoğlu koruyordu.

Genç file bekçisi, gösterdiği performansla otoritelerden tam not aldı. Ancak yeni sezon öncesi siyah-beyazlılarda kaleci transferi de gündemdeydi. Yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...