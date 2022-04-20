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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta kaleci transferi için karar verildi! Mert Günok...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un ciddi sakatlığının ardından kaleci arayışına giren Beşiktaş'ta, gelecek sezon için flaş bir karar verildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 08:14
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta kaleci transferi için karar verildi! Mert Günok...

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan deneyimli kaleci Mert Günok'un ardından şu ana kadar kaleyi Ersin Destanoğlu koruyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta kaleci transferi için karar verildi! Mert Günok...

Genç file bekçisi, gösterdiği performansla otoritelerden tam not aldı. Ancak yeni sezon öncesi siyah-beyazlılarda kaleci transferi de gündemdeydi. Yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta kaleci transferi için karar verildi! Mert Günok...

Ligin ilk yarısında oynanan Giresunspor maçında sakatlanan Mert Günok, ikinci yarıda oynanan Giresunspor maçından önce düz koşulara başladı ve sezon öncesi kampa katılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta kaleci transferi için karar verildi! Mert Günok...

Beklentiler ise 2-3 hafta içinde takımla antrenmanlara çıkması...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta kaleci transferi için karar verildi! Mert Günok...

Mert'in iyileşmesi, üçüncü kaleci Emre Bilgin'in de yeterli görülmesi siyah-beyazlılarda kaleci transferini rafa kaldırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta kaleci transferi için karar verildi! Mert Günok...

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon için yeni bir kaleci transferi yapılmayacağı öğrenildi.

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