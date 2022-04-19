Valerien Ismael'den Beşiktaş yönetimine Güven Yalçın mesajı! "Mutlaka..."

Son olarak Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta Güven Yalçın için önemli bir gelişme yaşandı.
Son olarak Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta Güven Yalçın için önemli bir gelişme yaşandı.
Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Valerien Ismael, Güven Yalçın'ın takımda kalması için Beşiktaş yönetimine talimat verdi.
"GÜVEN'LE ANLAŞIN"
Beşiktaş'ın sözleşme yenilemek için yoğun mesai harcadığı ancak henüz anlaşma sağlayamadığı Güven Yalçın için Valerien Ismael "Güven'le anlaşın" talimatı geldi.
Fransız teknik direktör, Güven'ın mutlaka takımda kalmasını isterken, Beşiktaş yönetimi görüşmeleri hızlandırdı. Öte yandan Güven Yalçın ile aradaki farkın 300 bin euro olduğu ifade ediliyor.
Güven Yalçın, bu sezon toplamda 30 maçta forma giyerken, 6 gol 3 asist üretti.