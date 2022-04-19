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Valerien Ismael'den Beşiktaş yönetimine Güven Yalçın mesajı! "Mutlaka..."

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların genç golcüsü Güven Yalçın, Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek olmasından dolayı gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye başlarken, Valerien Ismael'den sürpriz bir atak geldi. Ismael, Beşiktaş yönetimine Güven Yalçın için talimat verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 11:44
Valerien Ismael'den Beşiktaş yönetimine Güven Yalçın mesajı! "Mutlaka..."

Son olarak Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta Güven Yalçın için önemli bir gelişme yaşandı.

Valerien Ismael'den Beşiktaş yönetimine Güven Yalçın mesajı! "Mutlaka..."

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Valerien Ismael, Güven Yalçın'ın takımda kalması için Beşiktaş yönetimine talimat verdi.

Valerien Ismael'den Beşiktaş yönetimine Güven Yalçın mesajı! "Mutlaka..."

"GÜVEN'LE ANLAŞIN"
Beşiktaş'ın sözleşme yenilemek için yoğun mesai harcadığı ancak henüz anlaşma sağlayamadığı Güven Yalçın için Valerien Ismael "Güven'le anlaşın" talimatı geldi.

Valerien Ismael'den Beşiktaş yönetimine Güven Yalçın mesajı! "Mutlaka..."

Fransız teknik direktör, Güven'ın mutlaka takımda kalmasını isterken, Beşiktaş yönetimi görüşmeleri hızlandırdı. Öte yandan Güven Yalçın ile aradaki farkın 300 bin euro olduğu ifade ediliyor.

Valerien Ismael'den Beşiktaş yönetimine Güven Yalçın mesajı! "Mutlaka..."

Güven Yalçın, bu sezon toplamda 30 maçta forma giyerken, 6 gol 3 asist üretti.

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