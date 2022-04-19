Transferde Aboubakar bombası! Süper Lig devine geliyor

Vincent Aboubakar'ın yeniden Türkiye'ye döneceği iddia edildi. Beşiktaş ile çok başarı işlere imza atan ve geçtiğimiz sezon yaşanan çifte kupalı şampiyonlukta etkisi muazzam olan Kamerunlu golcü Suudi Arabistan'dan ayrılıyor.
Vincent Aboubakar'ın yeniden Türkiye'ye döneceği iddia edildi. Beşiktaş ile çok başarı işlere imza atan ve geçtiğimiz sezon yaşanan çifte kupalı şampiyonlukta etkisi muazzam olan Kamerunlu golcü Suudi Arabistan'dan ayrılıyor.
FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYOR!
Yeni sezon için üst düzey bir golcü arayışı içine giren Fenerbahçe'nin gündemine Vincent Aboubakar geldi.
Akşam'ın derlediği Suudi basınında yer alan haberde Al Nassr'dan ayrılıp, Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Kamerunlu golcünün Fenerbahçe ile görüştüğü öne sürüldü.
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Kamerunlu yıldız, Avrupa'ya dönmek istiyor.
Sarı-lacivertli yönetim de oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı. Fenerbahçeli kurmayların, Vincent Aboubakar'ın şartlarını ve son sağlık durumunu araştırdığı belirtiliyor.
30 yaşındaki futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nda hem Kamerun'la 3. oldu hem de 8 golle turnuvadaki krallık yarışını kazandı.
Yönetim transfer için istekli olsa da kesinlikle bonservis bedeli ödemek istemiyor. Vincent Aboubakar, bu sezon oynadığı 22 resmi maçta bin 611 dakika sahada kaldı. Bu süre 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.