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Transferde Aboubakar bombası! Süper Lig devine geliyor

Son dakika spor haberi: Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar'ın transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Kamerun Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda gösterdiği performansla göz kamaştıran ve gol kralı olan yıldız futbolcunun Arabistan'dan ayrılmayı kafasına koyduğu ifade edildi. Kadrosuna nokta atışı bir santrfor takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin, Avrupa'ya dönmek isteyen Aboubakar ile görüşmelere başladığı öne sürüldü. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 12:05
Transferde Aboubakar bombası! Süper Lig devine geliyor

Vincent Aboubakar'ın yeniden Türkiye'ye döneceği iddia edildi. Beşiktaş ile çok başarı işlere imza atan ve geçtiğimiz sezon yaşanan çifte kupalı şampiyonlukta etkisi muazzam olan Kamerunlu golcü Suudi Arabistan'dan ayrılıyor.

Transferde Aboubakar bombası! Süper Lig devine geliyor

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYOR!
Yeni sezon için üst düzey bir golcü arayışı içine giren Fenerbahçe'nin gündemine Vincent Aboubakar geldi.

Transferde Aboubakar bombası! Süper Lig devine geliyor

Akşam'ın derlediği Suudi basınında yer alan haberde Al Nassr'dan ayrılıp, Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Kamerunlu golcünün Fenerbahçe ile görüştüğü öne sürüldü.

Transferde Aboubakar bombası! Süper Lig devine geliyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Kamerunlu yıldız, Avrupa'ya dönmek istiyor.

Transferde Aboubakar bombası! Süper Lig devine geliyor

Sarı-lacivertli yönetim de oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı. Fenerbahçeli kurmayların, Vincent Aboubakar'ın şartlarını ve son sağlık durumunu araştırdığı belirtiliyor.

Transferde Aboubakar bombası! Süper Lig devine geliyor

30 yaşındaki futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nda hem Kamerun'la 3. oldu hem de 8 golle turnuvadaki krallık yarışını kazandı.

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