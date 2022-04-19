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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Muleka sürprizi!

Bu sezon gol yollarında sorun yaşayan ve Batshuayi'nin inişli-çıkışlı performansından memnun olmayan Beşiktaş, önümüzdeki yıl bu sorunu çözmek istiyor. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Valerien Ismael de kaliteli bir golcü isterken gündeme Kasımpaşa'nıun kiralık yıldızı Muleka geldi. 22 yaşındaki forvet için Kartal'ın yöneticileri harekete geçti. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Muleka sürprizi!
Beşiktaş'ta transfer gündeminden biri; Kasımpaşa ile Süper Lig'i sallayan Muleka... Ancak etkili performansı sonrasında yarışta yerini almak isteyen siyah beyazlılar, taliplerinin çok olması nedeniyle fiyatın yükselmesinden çekiniyor. 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi Belçika ekibi Standard Liege'de bulunurken, Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyiyor. İstanbul ekibi de 3 milyon euro'luk satış opsiyonunu kullanarak futbolcuyu kadrosuna katmayı düşünüyor. Beşiktaş ardından İstanbul ekibi ile görüşerek transferini olumlu sonuçlandırmak istiyor. Beşiktaş'ın önereceği satış rakamında fiyatı düşürerek üzerine takas ile oyuncu gönderme seçeneğinin de olabileceği gelen bilgiler arasında.
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