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Koray için sıkı pazarlık

Daha önce gündeme gelen isimlerden Koray için de dirsek temasının devam ettiği gelen haberler arasında. İtalyan ekibi Hellas Verona'da forma giyen 27 yaşındaki savunmacı için pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 06:50
Koray için sıkı pazarlık
İtalyan yetkililerin oyuncunun bonservis bedelini 1.5-2 milyon euro seviyesinde belirlediği, Beşiktaş'ın ise bu rakamı geri çekmek istediği dile getiriliyor. Daha önce Galatasaray forması da giyen Günter, 2020'de transfer olduğu Verona'da 86 karşılaşmada 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ligde toplam 25 maça çıkarken 2177 dakika sahada kaldı.
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