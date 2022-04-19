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Dışarda 17’de 17!

Tarihinin en kötü dış saha performanslarından birini sergileyen Kartal bu sezon 17 deplasman maçından 17 puan çıkarabildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 06:50
Dışarda 17’de 17!
Giresunspor sınavından beraberlikle ayrılınması Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanda sergilediği kötü performansa bir maçın daha eklenmesine de yol açtı. Siyah beyazlı takım, Giresun beraberliğiyle İstanbul dışında oynadığı 12 deplasman karşılaşmasından sadece 2 galibiyet çıkartabilirken, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, aynı dönem içinde İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 deplasman maçında da 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi. Böylelikle Kara Kartallar, bu sezon çıktığı 17 deplasman maçında 6 mağlubiyet, 8 beraberlik alırken sadece 3 maçtan galibiyetle ayrılabildi. Yani dışarda sadece 17 puan toplayabildi. Siyah beyazlılar İstanbul dışındaki son deplasman galibiyetin 27. haftada Demir Grup Sivasspor'a karşı 3-2'lik skorla aldı.
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