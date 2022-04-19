BEŞİKTAŞ HABERİ: Alex Teixeira'nın yeni adresi belli oluyor! Bonservis bedeli...

Beşiktaş'taki performansıyla bekleneni veremeyen Alex Teixeira gözden düştü. Teknik direktör Valerien Ismael'in gelmesinden sonra da bir türlü patlama yapamayan Brezilyalı futbolcu sezon sonu siyah-beyazlılara veda etmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş'taki performansıyla bekleneni veremeyen Alex Teixeira gözden düştü. Teknik direktör Valerien Ismael'in gelmesinden sonra da bir türlü patlama yapamayan Brezilyalı futbolcu sezon sonu siyah-beyazlılara veda etmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş yönetimi bedelsiz olarak kadroya katılan ve Valerien Ismael'in gelecek planları arasında yer almayan 32 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
ZORLUK ÇIKARMAYACAK!
32 yaşındaki futbolcu kulübe hiçbir zorluk çıkarmadan ayrılacağını iletirken, yönetim gönderilecekler listesindeki Alex'ten bonservis kazanarak bir taşla iki kuş vurmanın peşinde.
Arap ve Çin kulüplerinin ilgisinin devam ettiği Brezilyalı futbolcu Teixira'nın ülkesine dönebileceği iddia edildi.
4 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Türkiye'nin haberine göre; Takımdan ayrılması beklenen Alex Teixira'ya ülkesinden talip çıktı. Palmeiras'ın istediği Brezilyalı yıldız için 4 milyon euro bonservis bedeli belirlendi.
Beşiktaş'taki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla 29 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.