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BEŞİKTAŞ HABERİ: Alex Teixeira'nın yeni adresi belli oluyor! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alex Teixeira, performansıyla camianın beklentilerini karşılayamadı. Teknik direktör Valerien Ismael'i de ikna edemeyen Brezilyalı yıldız gönderilecekler listesine kondu. Siyah-beyazlıların bonservis bedelini belirlediği 32 yaşındaki futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. İşte o bedel ve flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 11:14 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 11:14
BEŞİKTAŞ HABERİ: Alex Teixeira'nın yeni adresi belli oluyor! Bonservis bedeli...

Beşiktaş'taki performansıyla bekleneni veremeyen Alex Teixeira gözden düştü. Teknik direktör Valerien Ismael'in gelmesinden sonra da bir türlü patlama yapamayan Brezilyalı futbolcu sezon sonu siyah-beyazlılara veda etmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Alex Teixeira'nın yeni adresi belli oluyor! Bonservis bedeli...

Beşiktaş yönetimi bedelsiz olarak kadroya katılan ve Valerien Ismael'in gelecek planları arasında yer almayan 32 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Alex Teixeira'nın yeni adresi belli oluyor! Bonservis bedeli...

ZORLUK ÇIKARMAYACAK!
32 yaşındaki futbolcu kulübe hiçbir zorluk çıkarmadan ayrılacağını iletirken, yönetim gönderilecekler listesindeki Alex'ten bonservis kazanarak bir taşla iki kuş vurmanın peşinde.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Alex Teixeira'nın yeni adresi belli oluyor! Bonservis bedeli...

Arap ve Çin kulüplerinin ilgisinin devam ettiği Brezilyalı futbolcu Teixira'nın ülkesine dönebileceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Alex Teixeira'nın yeni adresi belli oluyor! Bonservis bedeli...

4 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Türkiye'nin haberine göre; Takımdan ayrılması beklenen Alex Teixira'ya ülkesinden talip çıktı. Palmeiras'ın istediği Brezilyalı yıldız için 4 milyon euro bonservis bedeli belirlendi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Alex Teixeira'nın yeni adresi belli oluyor! Bonservis bedeli...

Beşiktaş'taki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla 29 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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