Haberler Beşiktaş Valerien Ismael: Sonuçtan mutlu değiliz

Valerien Ismael: Sonuçtan mutlu değiliz

Fransız teknik adam, “Rakiplerle olan puan farkını eritmek istiyorduk. Özellikle ikinci devrede daha etkiliydik. Baskı kurduk ama ödülünü alamadık” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Valerien Ismael: Sonuçtan mutlu değiliz

Valerien Ismael, Giresun karşısında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Fransız çalıştırıcı, "Sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Rakiplerle olan puan farkını eritmek istiyorduk ama maalesef olmadı. İlk yarıda topu hızlı kullanamadık. Ama ikinci yarıda daha etkiliydik. Fırsat bulduk, burada gol atmalıydık. Ön bölgede biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu. Her şeyi denedik. Son 30 dakika da baskı kurduk ama ödülünü alamadık" dedi.

DAHA İYİ OYNAMALARI GEREKİYOR
Ismael, "Rakip oyunu çok geride ve dar alanda karşıladı. Çok fazla ortalar yaptık, rakip karşıladıktan sonra yapacak da bir şey kalmadı. Böyle oyunları daha iyi öğrenmemiz gerekiyor" dedi. 56. dakikada çıkan Teixeira'nın performansıyla ilgili ise, "Bütün futbolcularımızdan çok beklentimiz var. 3 maçlık genel duruma bakınca, tabii ki daha iyi performans göstermesi gerekenler olabilir ama geniş bir kadromuz var" ifadesini kullandı.

BİR AN OLSUN OTURMADI
Teknik direktör Valerien Ismael, Giresun karşısında da yerinde duramadı. Kenardan sürekli oyuncularını uyaran Ismael takımı harekete geçirmek için her şeyi yaptı. Beraberliğin ardından da oyuncularını tek tek kutladı.

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