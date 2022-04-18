Haberler Beşiktaş Leicester City Rıdvan Yılmaz için ısrarcı! İşte konuşulan rakam

Leicester City Rıdvan Yılmaz için ısrarcı! İşte konuşulan rakam

Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz'a, Premier Lig'den talip çıktı. Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği dev kulübün, Rıdvan için önereceği bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 09:40
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Leicester City Rıdvan Yılmaz için ısrarcı! İşte konuşulan rakam

Süper Lig'de son olarak Giresunspor ile berabere kalan Beşiktaş, ikincilik şansını zora soktu. Gelecek sezonun planlamasını da yapan siyah beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.

Leicester City Rıdvan Yılmaz için ısrarcı! İşte konuşulan rakam

Ada basınına yansıyan haberlere göre 2015-16 sezonunda Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Leicester City, Rıdvan Yılmaz'a kancayı taktı. Henüz 20 yaşında olan ve Valerien Ismael'in vazgeçilmezi olan Rıdvan için önerilecek bonservis bedeli de yazıldı.

Leicester City Rıdvan Yılmaz için ısrarcı! İşte konuşulan rakam

Buna göre Leicester City'nin ilk teklifi 8.3 milyon sterlin bandında olacak. Rıdvan Yılmaz'ın Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek.

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