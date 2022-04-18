Leicester City Rıdvan Yılmaz için ısrarcı! İşte konuşulan rakam

Süper Lig'de son olarak Giresunspor ile berabere kalan Beşiktaş, ikincilik şansını zora soktu. Gelecek sezonun planlamasını da yapan siyah beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.

Ada basınına yansıyan haberlere göre 2015-16 sezonunda Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Leicester City, Rıdvan Yılmaz'a kancayı taktı. Henüz 20 yaşında olan ve Valerien Ismael'in vazgeçilmezi olan Rıdvan için önerilecek bonservis bedeli de yazıldı.