Kara Kartal irtifa kaybetti!

Kara Kartal, Süper Lig'in 33. haftasında düşmeme mücadelesi veren Giresunspor ile puanları paylaştı. Son 2 haftada yeni hocası Valerien İsmael ile hem oyun hem puan olarak çıkış yakalayan siyah beyazlı takım, hem yükselişini sürdürmek hem de Avrupa kupaları hedefini devam ettirmek amacıyla çıktığı maça tutuk başladı. Giresunspor'un daha etkili geldiği ilk dakikalarda atakları savuşturan Beşiktaş sonra oyuna ağırlığını koymaya başladı.

TAM SAHA SAVUNMA

Kartal ilk yarıda Rıdvan ve Batshuayi ie bulduğu pozisyonlarda kaleciyi geçemedi. İkinci devre Giresun tam saha savunmaya geçerken Beşiktaş ise tüm hatlarıyla gol için yüklendi; ancak beklenen gol gelmedi. Siyah beyazlılar böylece yeni hocasıyla 3. maçında 5 puan kazandı. Bu arada Beşiktaş maçın ilk yarısında çektiği 11 şutun 9'unu ceza sahası dışından attı. Bu sezon Lig'de ilk yarılarda bu bölgeden en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

TEK DEĞİŞİKLİK NECİP

Beşiktaş teknik direktörü Valerien İsmael, geçen hafta 4-1 kazanılan Alanyaspor karşılaşmasına göre mecburi tek değişiklik yaptı. Fransız çalıştırıcı, kart cezalısı olan Welinton'un yerine Necip'e görev verdi. Necip, Vida ve Montero ile birlikte savunma üçlüsünde ter döktü. Mücadeleyi 1 sarı kartla tamamlayan ve daha önce de stoper olarak görev yapan Necip performans olarak ise sınıfı geçti. Welinton'un yokluğunu aratmadı.

TAM BİR BERABERLİK SEZONU!

Siyah beyazlı takım için bu sezon tam bir beraberlikler sezonu oldu. Kara Kartallar bu sezon 12'nci kez bir mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş ligde üç puanlı sisteme geçilen 1987-88'den bu yana daha fazla beraberlik aldığı bir sezon yaşamadı. 3 puanlı sistem tarihinin en çok beraberlik alınan sezonunu geçirdi. Beşiktaş'ın 13 galibiyet, 8 yenilgisi var.

PJANİC'TEN ÖZ ELEŞTİRİ: İYİ DEĞİLDİK

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Miralem Pjanic maç sonu takım adına öz eleştiri yaptı. Pjanic "Maça kötü başladık. İlk yarı istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. İkinci yarı daha iyiydik, rakibi zorladık. Son kararlarda iyi değildik belki kale önünde golü atamamımız eksikti" dedi. Ayrıca "Önümüzdeki maçlarda 11'de başlarsam daha etkili olabilirim" diye konuştu.