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Beşiktaş'ın deplasman karnesi sınıfta kaldı!

Son dakika spor haberi: Avrupa kupalarına katılmak için ligi ilk dörtte bitirmesi gereken Beşiktaş, A. Alanyaspor, M. Başakşehir ve Adana Demirspor'un puan kaybettiği haftada, GZT Giresunspor'la 0-0 berabere kalarak büyük bir avantaj kaybetti. Teknik direktörlüğe Valerien Ismael'i getirdikten sonra sistemi değiştirerek 3-4-3'e dönen siyah-beyazlıların bu sezonki deplasman fobisi devam etti. İşte o sonuçlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 13:58
Beşiktaş'ın deplasman karnesi sınıfta kaldı!

Siyah beyazlılar ilk dörde girebilmek için, kalan 5 haftadaki maçlarını kazanıp, üstünde olan bu üç rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Teknik direktörlüğe Valerien Ismael'i getirdikten sonra sistemi değiştirerek 3-4-3'e dönen Beşiktaş, Trabzonspor ve A. Alanyaspor maçlarında pozisyon zenginliği olmasa da mücadele açısından beğeni toplamıştı. Ancak, yeni sistemle birlikte bu iki maçta sinyal veren pozisyon azlığı Giresunspor maçında tavan yaptı ve siyah beyazlılar, karşılaşmada mücadele gücü yüksek olsa da pozisyona girmekte bir hayli zorlandı ve 0-0 beraberliğe razı oldu.

YENİ SİSTEMLE DE DEPLASMANDA MAÇ KAZANAMIYOR
Beşiktaş'ın Giresun'da aldığı beraberlik bu sezon deplasmanda sergilediği kötü performansa bir maçın daha eklenmesine de yol açtı.
Siyah beyazlılar, Giresun beraberliğiyle İstanbul dışında oynadığı 12 deplasman maçından sadece 2 galibiyet çıkartabilirken, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, aynı dönem içinde İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 deplasman maçında da 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi. Böylelikle siyah beyazlılar, bu sezon çıktığı 17 deplasman maçında 6 mağlubiyet, 8 beraberlik alırken sadece 3 maçtan galibiyetle ayrılabildi. Siyah beyazlılar İstanbul dışındaki son deplasman galibiyetin 27. haftada D.G. Sivasspor'a karşı 3-2'lik skorla aldı.
Beşiktaş, 17 deplasman maçında 19 gol atıp 0.89 gibi çok kötü bir gol atma oranı yakalarken, kalesinde de 23 gol gördü ve maç başına 1.35 gol yedi.

İşte Beşiktaş'ın bu sezon sınıfta kalan deplasman karnesi:

İstanbul dışı
12 maçta 2 galibiyet - 6 beraberlik - 4 mağlubiyet
Attığı gol 12
Yediği gol 15

İstanbul içi
5 maç 1 galibiyet - 2 beraberlik - 2 mağlubiyet
Attığı gol 7
Yediği gol 8

TOPLAM
17 maçta 3 galibiyet - 8 beraberlik - 6 mağlubiyet
Attığı gol 19
Yediği gol 23

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