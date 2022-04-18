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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın rotayı Almanya'ya çevirdi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta bu sezon maçların genelinde yedek bekleyen Güven Yalçın'ın, siyah-beyazlı kulüple yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varamadığı ve Almanya'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 08:23
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın rotayı Almanya'ya çevirdi!

Beşiktaş'ta bu sezon aldığı süreden memnun olmayan ve maaş konusunda da beklentileri karşılanmayan Güven Yalçın'ın artık Almanya seçeneğini değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın rotayı Almanya'ya çevirdi!

Sabah'ta yer alan habere göre daha çok oynayabileceği bir ekipte olmayı isteyen 23 yaşındaki golcüyü Bundesliga'dan iki kulübün takibe alarak menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın rotayı Almanya'ya çevirdi!

Adı Trabzonspor ile de anılan Güven'in, yıllık ücret isteğinde Beşiktaş yönetimi ile arasında 300 bin euro'luk fark olduğu ve her geçen gün takımda kalma ihtimalinin azaldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın rotayı Almanya'ya çevirdi!

Öte yandan yeni sezonda 6 ya da 7 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetiminin, Vida ve Rıdvan'ın ayrılma ihtimaline göre bu sayıyı artırabileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın rotayı Almanya'ya çevirdi!

Güven Yalçın bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 30 maçta 6 gol kaydederken 3 de asiste imzasını attı.

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