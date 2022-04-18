BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın rotayı Almanya'ya çevirdi!

Beşiktaş'ta bu sezon aldığı süreden memnun olmayan ve maaş konusunda da beklentileri karşılanmayan Güven Yalçın'ın artık Almanya seçeneğini değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

Sabah'ta yer alan habere göre daha çok oynayabileceği bir ekipte olmayı isteyen 23 yaşındaki golcüyü Bundesliga'dan iki kulübün takibe alarak menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.