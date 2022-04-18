BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Güven Yalçın rotayı Almanya'ya çevirdi!

Beşiktaş'ta bu sezon aldığı süreden memnun olmayan ve maaş konusunda da beklentileri karşılanmayan Güven Yalçın'ın artık Almanya seçeneğini değerlendirmeye aldığı kaydedildi.
Beşiktaş'ta bu sezon aldığı süreden memnun olmayan ve maaş konusunda da beklentileri karşılanmayan Güven Yalçın'ın artık Almanya seçeneğini değerlendirmeye aldığı kaydedildi.
Sabah'ta yer alan habere göre daha çok oynayabileceği bir ekipte olmayı isteyen 23 yaşındaki golcüyü Bundesliga'dan iki kulübün takibe alarak menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.
Adı Trabzonspor ile de anılan Güven'in, yıllık ücret isteğinde Beşiktaş yönetimi ile arasında 300 bin euro'luk fark olduğu ve her geçen gün takımda kalma ihtimalinin azaldığı belirtildi.
Öte yandan yeni sezonda 6 ya da 7 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetiminin, Vida ve Rıdvan'ın ayrılma ihtimaline göre bu sayıyı artırabileceği ifade edildi.
Güven Yalçın bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 30 maçta 6 gol kaydederken 3 de asiste imzasını attı.