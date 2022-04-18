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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Giresunspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşı karşıya geldiği GZT Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan da bu mücadeleyi değerlendirirken Beşiktaşlı o ismi eleştirdi. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 07:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Giresunspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

FATİH DOĞAN - BEŞİKTAŞ İÇİN BÜYÜK KAYIP

Teknik direktör Valerien Ismael, Giresunspor karşısında özellikle ilk yarıda kenar oyuncuları Ghezzal ve Alex'in içeri girip gol yollarını açmalarını istedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Giresunspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Fakat bu taktiksel plana ek olarak Rıdvan'a ayrı bir görev ve misyon yüklendiği, dakikalar ilerledikçe görüldü. İlk 45 dakika geçildiğinde Rıdvan içe kat ederek 18'in göbeğinden 4 kez sızma denemelerinde bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Giresunspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Alex'in skor üretemeyen vasat oyunu takım için yük olmaya başladı. Ghezzal ise bu maçta oyunun hep içindeydi ve özellikle Okan'ın muhteşem kurtarışıyla sonlanan 44'teki şutuna rağmen skor üretemedi. Kaleci Okan, hem Ghezzal'ın uzaktan şutunda hem de maçın başında Batshuayi'nin dönerek vuruşunda kalesinde devleşti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Giresunspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

İlk yarı dengeli bir mücadele geçmesine rağmen ikinci yarı ev sahibinin kapanmasıyla farklı bir hal aldı. Ismael hocanın bu tıkanıklığı açmak için 56'da Alex'in yerine N'Koudou ile Can yerine Pjanic'i alması ve bir süre sonra da Batshuayi'yi çıkarması yapılması gereken zorunlu değişikliklerdi. Ancak ilk değişiklikte gözlerim Larin'i aradı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Giresunspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Beşiktaş'ta Rosier ve Josef'i iyi buldum. Ama galibiyet için farklı hamlelere hatta risklere ihtiyaç var. Rıdvan ve Rosier'in ısrarla çizgiye inmemesi sıkıntı. Taktik plan ise daha büyük sıkıntı. Kapanan takımlara karşı çözüm üretmeye ihtiyaç var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fatih Doğan Giresunspor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Takımı hücumda bu kadar kasmak her zaman iyi sonuç vermeyebilir! Az da olsa düşme tehlikesini hisseden GZT Giresunspor için 1 puan iyi ama Avrupa kovalayan Beşiktaş için büyük kayıp...

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