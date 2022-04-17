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Kartal şen şakrak

Süper Lig'de bugün Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenman bir saat sürdü. Isınma ve istasyon koşuları ile başlayan idman dar alanda çift kale taktik maçla sona erdi. Beşiktaşlı futbolcuların çalışmalar sırasında oldukça neşeli olduğu gözlerden kaçmadı. Keyifli anlar yaşandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50
Kartal şen şakrak

Süper Lig'de bugün Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenman bir saat sürdü. Isınma ve istasyon koşuları ile başlayan idman dar alanda çift kale taktik maçla sona erdi. Beşiktaşlı futbolcuların çalışmalar sırasında oldukça neşeli olduğu gözlerden kaçmadı. Keyifli anlar yaşandı. Siyah beyazlı kafile idmanın ardından özel uçakla Giresun'a hareket etti. Beşiktaş'ı burada taraftarları karşıladı. İlgiden memnun olan Kara Kartalla ardından kalacakları otele geçip kampa girdi.

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