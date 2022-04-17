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Giresunspor - Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Yılmaz'dan hakem tepkisi!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'dan hakem tepkisi geldi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 23:04
Giresunspor - Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Yılmaz'dan hakem tepkisi!

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 0-0 biten Giresunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Rıdvan, "İstediklerimiz pek fazla yapamadık. Biraz yavaş oynadık oyunu. Galip gelmek isterdik, daha iyi olacağımıza inanıyorum. İnşallah öyle de olacak" dedi.

Maçın 3 dakika uzamasıyla ilgili olarak genç kanat oyuncusu, "Hakem, sahanın içindeki kağıttan uçakları çıkarırken 3 dakika gitti zaten. Top ne kadar engelleyebilir kağıdı? Diğer maçlarda 7-10 dakika uzatma veriliyor. Bize 3 dakika. Uçakları temizlemek zaten 3 dakika. Bilmiyorum, hakemin daha dikkatli olması daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.


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