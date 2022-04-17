Giresunspor - Beşiktaş maçı öncesi teknik direktör Valerien Ismael konuştu!

Giresunspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecek. Avrupa potasını hedefleyen siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ta ilk iki maçından dört puan çıkaran teknik direktör Valerien Ismael, dış sahada ilk galibiyetini almak istiyor. Fransız çalıştırıcı, kritik karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...

İşte Valerien Ismael'in açıklamaları:

Gün uzun, maçımız 20.30'da, bütün gün maçı bekleyemeyiz. Oyuncularımızı biraz hareketlendirmek istedik. Daha iyi ve kompakt olabilmek için bunu uygun görüyoruz.

Bizim futbolcularımızın ne yaptığı daha önemli. Alanyaspor maçında iyi bir galibiyet aldık, ritmimizi devam ettirmek istiyoruz ve ilk dakikadan itibaren niyetimizi göstereceğiz."