Beşiktaş'ın muhteşem ikilisi! Valerien Ismael özel görüştü

Valerien İsmael'le birlikte iyice vites yükselten Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, yine Kara Kartal'ın en büyük kozları olacak. Yeni hocayla birlikte Ghezzal 2 asist daha yaparken, Rosier de 1 gol, 1 asistle performansını yükseltmişti. Fransız teknik adamın da idman sonrası iki isimle özel olarak görüştüğü belirtildi. İsmael'in "Muhteşem ikili" diyerek söze başladıktan sonra "Takımın dinamoları sizsiniz. Sahada arkadaşlarını ayakta tutmak ve motive etmek sizin göreviniz. Benim sahadaki gözüm siz olacaksınız" dediği kaydedildi. Siyah beyazlı yıldızların da yeni hocalarına ellerinden geleni yapma sözü verdikleri belirtildi. İsmael'in Beşiktaş'a geliş sürecinde Josef, Ghezzal ve Rosier'in isim önerisinde bulundukları iddia edilmişti.