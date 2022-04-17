Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın muhteşem ikilisi! Valerien Ismael özel görüştü

Beşiktaş'ın muhteşem ikilisi! Valerien Ismael özel görüştü

Valerien İsmael'le birlikte iyice vites yükselten Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, yine Kara Kartal'ın en büyük kozları olacak. Yeni hocayla birlikte Ghezzal 2 asist daha yaparken, Rosier de 1 gol, 1 asistle performansını yükseltmişti. Fransız teknik adamın da  idman sonrası iki isimle özel olarak görüştüğü belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50
Beşiktaş'ın muhteşem ikilisi! Valerien Ismael özel görüştü

Valerien İsmael'le birlikte iyice vites yükselten Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, yine Kara Kartal'ın en büyük kozları olacak. Yeni hocayla birlikte Ghezzal 2 asist daha yaparken, Rosier de 1 gol, 1 asistle performansını yükseltmişti. Fransız teknik adamın da idman sonrası iki isimle özel olarak görüştüğü belirtildi. İsmael'in "Muhteşem ikili" diyerek söze başladıktan sonra "Takımın dinamoları sizsiniz. Sahada arkadaşlarını ayakta tutmak ve motive etmek sizin göreviniz. Benim sahadaki gözüm siz olacaksınız" dediği kaydedildi. Siyah beyazlı yıldızların da yeni hocalarına ellerinden geleni yapma sözü verdikleri belirtildi. İsmael'in Beşiktaş'a geliş sürecinde Josef, Ghezzal ve Rosier'in isim önerisinde bulundukları iddia edilmişti.

DİĞER
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarının 3’üncü yaş gününü kutladı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın doğum gününden ilk kareler!
Dikkat! Mirasınız buhar olabilir! Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Mutlaka söyleyin
Çakar'dan hakem yorumu: Çok ciddi bir hata yaptı!
Toroğlu yorumladı! F.Bahçe'ye verilen penaltı doğru mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın Patric teklifi belli oldu!
Beşiktaş Sörloth'a kavuşuyor! Teklif ortaya çıktı
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (16 Nisan)
Çılgın sayısal loto çekildi mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lille evinde Lens'e yenildi! Lille evinde Lens'e yenildi! 01:35
Lille evinde Lens'e yenildi! Lille evinde Lens'e yenildi! 01:35
Beşiktaş'ın Patric teklifi belli oldu! Beşiktaş'ın Patric teklifi belli oldu! 01:16
Batshuayi'nin kaderi kendi ellerinde! Batshuayi'nin kaderi kendi ellerinde! 01:08
Elche evinde farklı kazandı Elche evinde farklı kazandı 01:05
Dortmund'dan Wolfsburg'a farklı tarife! Dortmund'dan Wolfsburg'a farklı tarife! 01:05
Daha Eski
Arsenal galibiyeti unuttu! Arsenal galibiyeti unuttu! 01:05
F.Bahçe'den flaş Pelkas açıklaması! F.Bahçe'den flaş Pelkas açıklaması! 01:02
Toroğlu yorumladı! F.Bahçe'ye verilen penaltı doğru mu? Toroğlu yorumladı! F.Bahçe'ye verilen penaltı doğru mu? 01:02
Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş benzetme! "Tam bir şeytan üçgeni" Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş benzetme! "Tam bir şeytan üçgeni" 01:02
"Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum" "Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum" 01:01
Kadıköy'de 3 puan Kanarya'nın! Kadıköy'de 3 puan Kanarya'nın! 01:00