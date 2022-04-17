Beşiktaş Sörloth'a kavuşuyor! Teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek için yaptığı girişimler devam ediyor. Siyah-beyazlı kurmaylar son olarak Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth için, Alman kulübü Leipzig'e teklifte bulunmuştu.





GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Takvim'in haberine göre; Teklifte Beşiktaş yönetimi Norveçli golcü için Alman kulübüne 6 milyon Euro bonservis bedeli ile birlikte, bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay önermişti. Beşiktaş böylece Sörloth transferinde Gedson Fernandes'e uyguladığı taktiğin bir benzerini gerçekleştirmiş oldu.



