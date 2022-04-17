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Beşiktaş Sörloth'a kavuşuyor! Teklif ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Alexander Sörloth için Leipzig kulübüne 6 milyon Euro bonservis bedeli ile birlikte sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif etmişti... Gelen bilgilere göre Alman kulübü siyah-beyazlıların bu teklifine sıcak bakıyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50
Beşiktaş Sörloth'a kavuşuyor! Teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek için yaptığı girişimler devam ediyor. Siyah-beyazlı kurmaylar son olarak Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth için, Alman kulübü Leipzig'e teklifte bulunmuştu.

Beşiktaş Sörloth'a kavuşuyor! Teklif ortaya çıktı

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Takvim'in haberine göre; Teklifte Beşiktaş yönetimi Norveçli golcü için Alman kulübüne 6 milyon Euro bonservis bedeli ile birlikte, bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay önermişti. Beşiktaş böylece Sörloth transferinde Gedson Fernandes'e uyguladığı taktiğin bir benzerini gerçekleştirmiş oldu.

Beşiktaş Sörloth'a kavuşuyor! Teklif ortaya çıktı

Almanya'dan gelen bilgilere Leipzig kulübü yetkilileri Beşiktaş'a kesin cevap vermemekle birlikte yapılan teklife sıcak bakıyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, Beşiktaş'ın aynı zamanda oyuncunun menajeri ile de temas halinde olduğu ifade edildi.

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