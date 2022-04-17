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Avrupa aşkına! İşte Beşiktaş'ın Giresunspor maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Teknik direktörlüğe Valerien İsmael'i getirdikten sonra gözle görülür bir değişime uğrayıp ivme kazanan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak. Kara Kartal, Avrupa iddiasını korumak ve sezonun ilk yarısındaki hesabı kapatmak istiyor! Giresunspor ise sahasında ağırladığı güçlü rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu müsabaka öncesi iki teknik adam da sahaya süreceği 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Giresunspor - Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50
Avrupa aşkına! İşte Beşiktaş'ın Giresunspor maçı 11'i

Yeni bir sayfa açtığı dönemde futboluyla tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan yeni Kartal, bu ivmesini devam ettirmek istiyor. Beşiktaş'ın asıl hedefini ise Avrupa iddiası oluşturuyor. Geçen haftaki Alanyaspor galibiyeti sonrası seri yapmak isteyen Beşiktaş, mutmak 3 puanla hedefinden kopmak istemiyor.

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Giresunspor: Okan, Behich, Perez, Diarra, Zeki, Flavio, Diabate, Suleymanov, Serginho, Balde, Umut

Beşiktaş: Ersin, Montero, Vida, Serdar, Rosier, Rıdvan, Josef, Can, Teixeira, Ghezzal, Batshuayi

SON 5 MAÇTA 6 PUAN ALDI
Siyah beyazlıların bir başka amacı ise Giresunspor ile hesabı kapatmak! Beşiktaş bu sezon ligde en farklı mağlubiyetini Giresun karşısında yaşamıştı. Kara kartalar, sezonun ilk yarısındaki maçta Dolmabahçe'den 4-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu arada siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 6 puan alabildi. Bu süreçte Alanyaspor'a üstünlük kurabilen Beşiktaş; Başakşehir (2-2), Hatayspor (1-1) ve Trabzon (1-1) maçlarını berabere bitirdi. G.Saray derbisinden ise 2-1 yenik ayrıldı.

8 OYUNCU KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi Josef, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex, Rosier, Oğuzhan, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynayıp sarı kart görmeleri halinde 34. haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

WELINTON YOK, LARIN HAZIR
Siyah beyazlı ekipte savunma oyuncusu Welinton, cezası nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Welinton, Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla dördüncü kez aynı durumu yaşadı ve cezalı duruma düştü. Trabzon maçında kırmızı kart gören ve Alanya maçında oynamayan Larin ise görev alabilecek.

DIŞ SAHA KARNESİ KÖTÜ
Kara Kartal, bu sezon ligdeki deplasman maçlarında istediği sonuçları alamadı. Dış sahada 16 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların sadece 3'ünü kazanabildi. 7 deplasman maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, rakiplerine 6 kez mağlup oldu ve 16 puan toplayabildi. Beşiktaş, son 2 deplasmandan 1 puan çıkardı.

KARDEŞLER İLE 11. KEZ
Giresunspor maçının hakemi Arda Kardeşler Beşiktaş'a uğurlu geliyor. Kardeşler daha önce siyah beyazlı takımın 10 karşılaşmasında düdük çalarken Beşiktaş bunların 9'unu kazanıp 1'inde mağlup oldu. Bursa bölgesi hakemi olan Kardeşler, Beşiktaşlılara 19, rakiplere 21 sarı kart çıkardı.

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