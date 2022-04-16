BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Alex Teixeira için karar verildi

Beşiktaş yönetimi, Alex Teixeira'yla yollarını ayırmayı planlıyor. Siyah-beyazlı teknik heyet Alex Teixeira için bir rapor hazırladı.
Beşiktaş yönetimi, Alex Teixeira'yla yollarını ayırmayı planlıyor. Siyah-beyazlı teknik heyet Alex Teixeira için bir rapor hazırladı.
Raporda, yıldız futbolcunun kendisini sahaya vermesine rağmen futboldan ayrı kaldığı dönemde ritmini çok kaybettiği, bu nedenle de performansını bir türlü istenen düzeye çıkaramadığı belirtildi.
Brezilyalı'nın takıma katkı vermek adına ekstra çalışmalarda bulunduğu ifade edilirken, yönetim bu konuda yol ayrımına gidecek.
Ya Teixeira'nın takımda kalarak önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak kadroda olması sağlanacak ya da gelen teklifler değerlendirilecek.
Ancak ilk seçenek konusunda Valerien İsmael'in çekinceleri bulunuyor.
Zira Teixeira'nın 3'lü savunma sisteminde ağır kalması ve pres gücünün zayıf olmasından dolayı soru işaretleri yaşanıyor.