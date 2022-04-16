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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Alex Teixeira için karar verildi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna Valerien Ismael ile iyi bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, lig bitmeden transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda Alex Teixeira'nın da geleceği netlik kazanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Teixeira için karar verildi

Beşiktaş yönetimi, Alex Teixeira'yla yollarını ayırmayı planlıyor. Siyah-beyazlı teknik heyet Alex Teixeira için bir rapor hazırladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Teixeira için karar verildi

Raporda, yıldız futbolcunun kendisini sahaya vermesine rağmen futboldan ayrı kaldığı dönemde ritmini çok kaybettiği, bu nedenle de performansını bir türlü istenen düzeye çıkaramadığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Teixeira için karar verildi

Brezilyalı'nın takıma katkı vermek adına ekstra çalışmalarda bulunduğu ifade edilirken, yönetim bu konuda yol ayrımına gidecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Teixeira için karar verildi

Ya Teixeira'nın takımda kalarak önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak kadroda olması sağlanacak ya da gelen teklifler değerlendirilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Teixeira için karar verildi

Ancak ilk seçenek konusunda Valerien İsmael'in çekinceleri bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Teixeira için karar verildi

Zira Teixeira'nın 3'lü savunma sisteminde ağır kalması ve pres gücünün zayıf olmasından dolayı soru işaretleri yaşanıyor.

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