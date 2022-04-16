BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den onay çıktı: Olunga gelsin

Katar'da harika bir sezon geçiren Kenyalı golcü, 25 maçta 26 defa fileleri sarsarak bir kere daha dikkatlerini üzerine çekti.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR Diğer yandan teknik direktör Valerien Ismael'in, istediği golcü tipine uyması da yönetimin Olunga için harekete geçmesinde önemli rol oynadı. İleri hatta fiziki olarak güçlü ve alan hakimiyeti sağlayabilecek, son vuruşlarda isabet gücü yüksek bir ismi kadroda görmek isteyen Fransız teknik adamın, Michael Olunga transferine onay verdiği öğrenildi.