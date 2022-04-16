BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den onay çıktı: Olunga gelsin

Katar'da başarılı bir sezon geçiren ve 25 maçta 26 gol kaydeden Michael Olunga'ya, teknik direktör Valerien İsmael'den onay çıktı. Tek sorun bonservis bedeli.
Katar'da başarılı bir sezon geçiren ve 25 maçta 26 gol kaydeden Michael Olunga'ya, teknik direktör Valerien İsmael'den onay çıktı. Tek sorun bonservis bedeli.
Beşiktaş'ta tüm gözler yeni sezonda takımın forvet mevkiinde kimin oynayacağına çevrilmiş durumda. Bugüne kadar bir çok isimle temasa geçilirken; Sörloth'ün kulübü Leipzig ile anlaşma yolları arayan Beşiktaş'ta yönetimi, Al-Duhail'de forma giyen 28 yaşındaki Michael Olunga'nın ismi listenin ilk sırasına yükselmiş durumda.
Son dört sezonda 104 gol atan Olunga ile yapılan görüşmeler son derece olumlu geçti. Kenyalının transferinin önündeki tek sıkıntı kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesinin olması.
Katar'da harika bir sezon geçiren Kenyalı golcü, 25 maçta 26 defa fileleri sarsarak bir kere daha dikkatlerini üzerine çekti.
GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR
Diğer yandan teknik direktör Valerien Ismael'in, istediği golcü tipine uyması da yönetimin Olunga için harekete geçmesinde önemli rol oynadı. İleri hatta fiziki olarak güçlü ve alan hakimiyeti sağlayabilecek, son vuruşlarda isabet gücü yüksek bir ismi kadroda görmek isteyen Fransız teknik adamın, Michael Olunga transferine onay verdiği öğrenildi.
Bu arada Al-Duhail kulübü, bırakmak istemediği Kenyalı forvet Olunga için 6 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda. Siyah-beyazlı yetkililerin ise rakam konusunda pazarlık yapabilmek için önümüzdeki günlerde Katarlı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.
PİVOT SANTRFOR EN İYİ DÖNEMİNDE
26 Mart 1994'te Kenya'nın Nairobi şehrinde dünyaya gelen Michael Olunga, atletik fiziğiyle ön plana çıkıyor. 1.93 boyundaki golcü futbolcu, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.
Kariyerine ülkesinin takımlarından Tusker'de başlayan Olunga, daha sonra Thika United, Gor Mahia, Djurgarden, Zhicheng, Girona, Hengfeng, Reysol, Al-Duhail gibi takımlarda oynadı.