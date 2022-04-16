Kıyaslanamaz!

Marsilya ile çok iyi bir sezon geçiren milli oyuncu Cengiz Ünder, Velodrome atmosferini överken; Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba ise twitter'dan Cengiz Ünder'e "Seni seviyorum küçüğüm ama Veledrome'un atmosferini Beşiktaş tribünleri ile kesinlikle kıyaslayamazsın" yanıtıyla tepki gösterdi.
Marsilya ile çok iyi bir sezon geçiren milli oyuncu Cengiz Ünder, Velodrome atmosferini överken; Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba ise twitter'dan Cengiz Ünder'e "Seni seviyorum küçüğüm ama Veledrome'un atmosferini Beşiktaş tribünleri ile kesinlikle kıyaslayamazsın" yanıtıyla tepki gösterdi.