Kaptırdığınız topu 5 saniyede geri alın

Beşiktaş'ın Fransız Teknik Direktörü Valerien Ismael, antrenmanlarda takımın yaptığı hataları saha içindeki tahtaya yazarak oyunculara gösterirken, ayrıca topun çok hızlı bir şekilde kazanılmasını istiyor.
Beşiktaş'ın Fransız Teknik Direktörü Valerien Ismael, antrenmanlarda takımın yaptığı hataları saha içindeki tahtaya yazarak oyunculara gösterirken, ayrıca topun çok hızlı bir şekilde kazanılmasını istiyor. Başarılı çalıştırıcı oyuncularını kaybedilen topun 5 saniye içerisinde geri alınması yönünde çalıştırıyor.