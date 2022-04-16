Beşiktaş'ta Doğukan Sinik harekatı! Bonservis bedeli...

Bu sezon 26 Süper Lig maçında 3 gol, 6 asiste imza attı. Genç yıldız 1 kez de A Milli formayı giymeyi başardı. 2018 yılında 50 bin Euro piyasa değeri olan Doğukan'ın şimdiki değeri ise 3.3 milyon Euro.