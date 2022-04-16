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Beşiktaş'ta Doğukan Sinik harekatı! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Yönetimi, gelecek sezon transfer çalışmalarına hız verirken gündeme sürpriz bir isim geldi... Siyah-beyazlılar, Antalyaspor’da Nuri Şahin ile birlikte formunun zirvesine çıkan genç yıldız Doğukan Sinik için harekete geçti. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta Doğukan Sinik harekatı! Bonservis bedeli...

Teknik Direktör Valerien Ismael'in de onayını alan Beşiktaş, Antalyaspor'un yıldızı Doğukan Sinik için harekete geçti.

Beşiktaş'ta Doğukan Sinik harekatı! Bonservis bedeli...

Takvim'in haberine göre; Siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde Akeniz ekibinin yönetimiyle masaya oturacağı ve transfer şartlarını öğreneceği belirtildi. 2024 yılına kadar Antalyaspor ile sözleşmesi bulunan Doğukan için kulübünün kapıyı 4 milyon Euro'dan açması bekleniyor.


Beşiktaş'ta Doğukan Sinik harekatı! Bonservis bedeli...

Beşiktaş'ın ise Doğukan Sinik transferi için Akdeniz ekibine takasta oyuncu teklif edeceği gelen bilgiler arasında... 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Nuri Şahin ile büyük bir çıkış yakaladı.

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