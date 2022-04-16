Beşiktaş'ta Doğukan Sinik harekatı! Bonservis bedeli...

Teknik Direktör Valerien Ismael'in de onayını alan Beşiktaş, Antalyaspor'un yıldızı Doğukan Sinik için harekete geçti.
Teknik Direktör Valerien Ismael'in de onayını alan Beşiktaş, Antalyaspor'un yıldızı Doğukan Sinik için harekete geçti.
Takvim'in haberine göre; Siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde Akeniz ekibinin yönetimiyle masaya oturacağı ve transfer şartlarını öğreneceği belirtildi. 2024 yılına kadar Antalyaspor ile sözleşmesi bulunan Doğukan için kulübünün kapıyı 4 milyon Euro'dan açması bekleniyor.
Beşiktaş'ın ise Doğukan Sinik transferi için Akdeniz ekibine takasta oyuncu teklif edeceği gelen bilgiler arasında... 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Nuri Şahin ile büyük bir çıkış yakaladı.