Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı'ya Rennes kancası!

Fransız basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği haberlere göre; Rennes kulübünün, Faslı savunma oyuncusu Nayef Aguerd'in West Ham United'a transfer olması durumunda yerini Beşiktaş'ta forma giyen Serdar Saatçı ile doldurmak istediği belirtildi.

SÖZLEŞME YENİLEMEYE SICAK BAKMIYOR Haberde, bu sezon siyah-beyazlı takım ile 11 maça çıkan ve 1 asist kaydeden Serdar Saatçı'nın kulübüyle olan sözleşmesinin 2023 yılına kadar devam ettiği ancak yeni sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmadığı ifade edildi.