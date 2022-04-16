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Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı'ya Rennes kancası!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Siyah-beyazlı ekibin genç yeteneklerinden Serdar Saatçı, Avrupa basınının ilgisini çekti. Genç futbolcuyu birçok kulüp takibe alırken Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. İşte transfer haberinin son detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 15:42
Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı'ya Rennes kancası!

Fransız basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği haberlere göre; Rennes kulübünün, Faslı savunma oyuncusu Nayef Aguerd'in West Ham United'a transfer olması durumunda yerini Beşiktaş'ta forma giyen Serdar Saatçı ile doldurmak istediği belirtildi.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı'ya Rennes kancası!

SÖZLEŞME YENİLEMEYE SICAK BAKMIYOR

Haberde, bu sezon siyah-beyazlı takım ile 11 maça çıkan ve 1 asist kaydeden Serdar Saatçı'nın kulübüyle olan sözleşmesinin 2023 yılına kadar devam ettiği ancak yeni sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmadığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı'ya Rennes kancası!

Futbola Bayrampaşa altyapısında başlayan ve 2014 yılından Beşiktaş altyapısına transfer olan 19 yaşındaki savunma oyuncusu, sırasıyla U16, U17, U19 ve A takım formalarını giydi. Genç savunma oyuncusu ayrıca milli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı'ya Rennes kancası!

900 bin Euro
Öte yandan, Transfermarkt verilerine göre Serdar Saatcı'nın güncel piyasa değeri 900 bin Euro.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı'ya Rennes kancası!

Performans Bilgileri

Süper Lig: 7 maç, 1 asist
Türkiye Kupası: 2 maç
Şampiyonlar Ligi: 1 maç
UEFA Gençlik Ligi: 1 maç

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