Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı'ya Rennes kancası!

Fransız basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği haberlere göre; Rennes kulübünün, Faslı savunma oyuncusu Nayef Aguerd'in West Ham United'a transfer olması durumunda yerini Beşiktaş'ta forma giyen Serdar Saatçı ile doldurmak istediği belirtildi.
SÖZLEŞME YENİLEMEYE SICAK BAKMIYOR
Haberde, bu sezon siyah-beyazlı takım ile 11 maça çıkan ve 1 asist kaydeden Serdar Saatçı'nın kulübüyle olan sözleşmesinin 2023 yılına kadar devam ettiği ancak yeni sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmadığı ifade edildi.
Futbola Bayrampaşa altyapısında başlayan ve 2014 yılından Beşiktaş altyapısına transfer olan 19 yaşındaki savunma oyuncusu, sırasıyla U16, U17, U19 ve A takım formalarını giydi. Genç savunma oyuncusu ayrıca milli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.