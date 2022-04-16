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Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi pişman eden performans! Aleksandar Mitrovic zirvede

Son dakika spor haberleri... Geçtiğimiz transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Sırp golcü Aleksandar Mitrovic, attığı gollerle Avrupa'nın zirvesine çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Özel Haber)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 11:34 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 11:35
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi pişman eden performans! Aleksandar Mitrovic zirvede

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde birçok kez Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemini meşgul eden Aleksandar Mitrovic, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi pişman eden performans! Aleksandar Mitrovic zirvede

İngiltere Championship ekiplerinden Fulham'da forma giyen Sırp santrfor, bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettiriyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi pişman eden performans! Aleksandar Mitrovic zirvede

Fulham'ın yıldız ismi, bu sezon ligde çıktığı 39 karşılaşmada 38 gole imzasını attı ve Avrupa kıtasının en çok gol atan ismi oldu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi pişman eden performans! Aleksandar Mitrovic zirvede

Mitrovic ligde attığı bu gollerle; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Robert Lewandowski gibi isimleri bile geride bırakmayı başardı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi pişman eden performans! Aleksandar Mitrovic zirvede

Sırbistan Milli Takımı'nın da formasını giyen Aleksandar Mitrovic, kariyerine Partizan'da başladı. Anderlecht, Newcastle ve Fulham formaları giydi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi pişman eden performans! Aleksandar Mitrovic zirvede

27 yaşındaki golcünün kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...

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