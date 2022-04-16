BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den Domagoj Vida kararı! Sezon sonu...

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, Ismael'in bu raporu üzerine Vida ile görüşüp, şartlarını sordu.

Hürriyet'in haberine göre; halen yılda 3 milyon euro alan Hırvat futbolcu, İstanbul'da mutlu olduğunu belirterek, "Başka bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Ancak benim kalitemdeki oyuncuların Avrupa'da kazandığı paralar belli. Normal şartlarda yıllık 3-4 milyon euro almalıyım. Ancak ben Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali durumu dikkate alarak, 2 milyon euro istiyorum" dedi.