BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den Domagoj Vida kararı! Sezon sonu...

Beşiktaş'ta, 25 Mart'ta teknik direktörlük görevine getirilen Valerien Ismael, oyuncularla ilgili görüşlerini yönetime bildirmeye başladı.
İlk etapta sezon sonu sözleşmeleri bitecek futbolcular hakkında rapor hazırlayan Ismael, Hırvat stoper Domagoj Vida'nın mutlaka takımda tutulmasını istedi.
32 yaşındaki Vida'nın sahadaki başarılı performansının yanı sıra profesyönelliği ile de takıma büyük katkı yaptığını ifade eden Fransız çalıştırıcı, ayrılması durumunda aynı standartlarda oyuncu bulmanın zor olacağını ifade etti.