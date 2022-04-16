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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den Domagoj Vida kararı! Sezon sonu...

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin yerine göreve getirilen Valerien Ismael, gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. Yapılacak takviyeler kadar takımda kalacak oyuncularla ilgili de rapor hazırlayan Fransız teknik adam, siyah-beyazlı yönetimin yeni sözleşme için görüştüğü Domagoj Vida hakkında da kararını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 12:04
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den Domagoj Vida kararı! Sezon sonu...

Beşiktaş'ta, 25 Mart'ta teknik direktörlük görevine getirilen Valerien Ismael, oyuncularla ilgili görüşlerini yönetime bildirmeye başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den Domagoj Vida kararı! Sezon sonu...

İlk etapta sezon sonu sözleşmeleri bitecek futbolcular hakkında rapor hazırlayan Ismael, Hırvat stoper Domagoj Vida'nın mutlaka takımda tutulmasını istedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den Domagoj Vida kararı! Sezon sonu...

32 yaşındaki Vida'nın sahadaki başarılı performansının yanı sıra profesyönelliği ile de takıma büyük katkı yaptığını ifade eden Fransız çalıştırıcı, ayrılması durumunda aynı standartlarda oyuncu bulmanın zor olacağını ifade etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den Domagoj Vida kararı! Sezon sonu...

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, Ismael'in bu raporu üzerine Vida ile görüşüp, şartlarını sordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den Domagoj Vida kararı! Sezon sonu...

Hürriyet'in haberine göre; halen yılda 3 milyon euro alan Hırvat futbolcu, İstanbul'da mutlu olduğunu belirterek, "Başka bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Ancak benim kalitemdeki oyuncuların Avrupa'da kazandığı paralar belli. Normal şartlarda yıllık 3-4 milyon euro almalıyım. Ancak ben Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali durumu dikkate alarak, 2 milyon euro istiyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den Domagoj Vida kararı! Sezon sonu...

Çebi ve Kocadağ ise, gelecek sezon takımın bütçesini 45 milyon eurodan 25 milyon euroya indirmek zorunda olduklarını hatırlatarak, "Yılda en fazla 1.5 milyon euro verebiliriz. Sana bir hafta süre, düşün ve cevabını bildir" dediler.

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