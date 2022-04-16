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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael Batshuayi'yi Giresunspor maçına özel hazırlıyor!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, bu maça Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi özel olarak hazırlıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 09:37
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael Batshuayi'yi Giresunspor maçına özel hazırlıyor!

Beşiktaş'ın başında ilk 2 maçta 4 puan toplayan fakat bunun ötesinde oynattığı tempolu futbolla takdir toplayan Valerien Ismael gözünü galibiyet serisine dikti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael Batshuayi'yi Giresunspor maçına özel hazırlıyor!

Trabzonspor deplasmanında beraberlik elde eden, Alanyaspor'u 4 golle geçen Fransız teknik adam, Giresunspor karşısında da ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael Batshuayi'yi Giresunspor maçına özel hazırlıyor!

3-4-3 sisteminde hem taktiksel oyunlarını hem de temposunu bu haftada sürdürmenin hesabını yapan Ismael, kadro istikrarını da bozmamaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael Batshuayi'yi Giresunspor maçına özel hazırlıyor!

Milliyet'te yer alan habere göre Larin'in cezasının bitmesi nedeniyle üçüncü bölgenin solunda Kanadalı oyuncu ya da Alex Teixeira'yı görevlendirmesi beklenen siyah-beyazlı hoca, Batshuayi'yi ise bu maça ekstra çalışmalarla hazırladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael Batshuayi'yi Giresunspor maçına özel hazırlıyor!

Alanyaspor maçında attığı iki golle Trabzonspor maçındaki şanssızlığını unutturan Belçikalı golcünün, bu temposunu daha da yukarı çıkarmak isteyen 46 yaşındaki çalıştırıcının, deneyimli golcüden fırsatı bulur bulmaz şut çekmesini istediği öğrenildi.

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