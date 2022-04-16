BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Pjanic sözleri! "Gelecek sezon..."

SİNAN VARDAR - YENİ BEŞİKTAŞ NASIL OLMALI?
Beşiktaş iyi oldu mu, ben de iyiyim. Siyah-beyazlı takımın Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında gösterdiği performans beni çok mutlu etti. Genç ve idealist teknik direktör Valerien Ismael'in yapabilecekleri hepimizi umutlandırdı. Fransız teknik adamla futbolcuların ve taraftarların uyumu süper ötesi...
Yeniden doğdular Ismael'in sihirli donuşları oldu tabii ki... 3-4-3 sistemini Beşiktaş takım olarak çok sevdi. Ghezzal, Rosier ve özellikle de Rıdvan Yılmaz'ın yıldızları parladı. Sürekli golü arayan bu sistem seyir zevkimize hitap ederken savunma oyuncularınızın çok dinamik olması gerekiyor.
İlginçtir, geldiği günden bu yana çok eleştirdiğimiz Welinton'un mücadeleci gücü ortaya çıktı. Ersin'e tam destek İsmael'in son çalıştırdığı West Bromwich takımında kaleci Sam Johnstone ile kavgaları İngiliz medyasının gündemindeydi.