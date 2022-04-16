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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Pjanic sözleri! "Gelecek sezon..."

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde ligde iyi bir ivme yakalarken Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar da siyah-beyazlılardaki son durumu değerlendirdi. Usta kalem, sık sık bir araya geldiği Miralem Pjanic'in yeni adresini de açıkladı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 08:02
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Pjanic sözleri! "Gelecek sezon..."

SİNAN VARDAR - YENİ BEŞİKTAŞ NASIL OLMALI?

Beşiktaş iyi oldu mu, ben de iyiyim. Siyah-beyazlı takımın Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında gösterdiği performans beni çok mutlu etti. Genç ve idealist teknik direktör Valerien Ismael'in yapabilecekleri hepimizi umutlandırdı. Fransız teknik adamla futbolcuların ve taraftarların uyumu süper ötesi...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Pjanic sözleri! "Gelecek sezon..."

Yeniden doğdular Ismael'in sihirli donuşları oldu tabii ki... 3-4-3 sistemini Beşiktaş takım olarak çok sevdi. Ghezzal, Rosier ve özellikle de Rıdvan Yılmaz'ın yıldızları parladı. Sürekli golü arayan bu sistem seyir zevkimize hitap ederken savunma oyuncularınızın çok dinamik olması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Pjanic sözleri! "Gelecek sezon..."

İlginçtir, geldiği günden bu yana çok eleştirdiğimiz Welinton'un mücadeleci gücü ortaya çıktı. Ersin'e tam destek İsmael'in son çalıştırdığı West Bromwich takımında kaleci Sam Johnstone ile kavgaları İngiliz medyasının gündemindeydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Pjanic sözleri! "Gelecek sezon..."

Kabul etmek gerekir ki Ismael'in bu sisteminde günah keçisi kaleciler olur. Çünkü üçlü savunma sistemiyle riski kabul ediyorsunuz. Bazı çok bilmiş yorumcuların Ersin'e yaptıkları eleştiriler çok yersiz... Ersin'e hep destek, tam destek verilmeli...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Pjanic sözleri! "Gelecek sezon..."

Kiralıklar kalır mı? Batshuayi'nin son Alanyaspor maçındaki performansı "Ondan daha iyisini bulabilir miyiz?" sorusunu da gündeme getirdi. Belçikalı golcü, bir Aboubakar değil ama ceza sahası içinde pozisyon alma konusunda çok usta. Son vuruşları sıkıntılı ama bence onun için verilecek son karar çok iyi düşünülmeli.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Pjanic sözleri! "Gelecek sezon..."

Dar kadro isteyen hocamız; Oğuzhan, Gökhan Töre, Mehmet Topal gibi isimleri kadroda düşünmüyor. Güven Yalçın takımda kalmalı mı? Bence Güven bu takımın oyuncusu değil.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Pjanic sözleri! "Gelecek sezon..."

Pjanic'i çok seviyorum ve kendisiyle sürekli bir araya geliyoruz. Beşiktaş'ı çok seviyor ama sanki gelecek sezonda İtalya yolcusu gibi...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Pjanic sözleri! "Gelecek sezon..."

Transferde yeni dönem Valerien Ismael'in istediği futbolcuların özelliklerini yönetime sunacağı ama isim vermeyeceği de belirtiliyor. Fransız teknik adam gerçekten çok farklı bir profil çiziyor. Ama bunun içinde de Beşiktaş Kulübü'nde futbolun başındaki isim Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya ve yöneticilere büyük iş düşüyor. 15 oyuncunun veda edeceği yeni sezonda transferde çok dikkatli olmak gerek.

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