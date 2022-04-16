BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Pjanic sözleri! "Gelecek sezon..."

Kabul etmek gerekir ki Ismael'in bu sisteminde günah keçisi kaleciler olur. Çünkü üçlü savunma sistemiyle riski kabul ediyorsunuz. Bazı çok bilmiş yorumcuların Ersin'e yaptıkları eleştiriler çok yersiz... Ersin'e hep destek, tam destek verilmeli...

Kiralıklar kalır mı? Batshuayi'nin son Alanyaspor maçındaki performansı "Ondan daha iyisini bulabilir miyiz?" sorusunu da gündeme getirdi. Belçikalı golcü, bir Aboubakar değil ama ceza sahası içinde pozisyon alma konusunda çok usta. Son vuruşları sıkıntılı ama bence onun için verilecek son karar çok iyi düşünülmeli.