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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Giresunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 14:36
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Giresunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Giresunspor maçı için bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Giresun'a giderek kampa girecek.

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