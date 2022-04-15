Beşiktaş'ta Henry Onyekuru sürprizi!

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde yaptığı tbasın toplantısında "Yeni transferlerimizin bazıları, taraftarlarımızın çok iyi bildiği ve tanıdığı oyuncular olacak" ifadelerini kullanmıştı. İlk akla gelen isimler Sörloth ve Talisca olurken iki oyuncunun da gelme ihtimallerinin çok düşük olduğu da resmen açıklandı. Beşiktaş sportif direktörünün bahsettiği diğer isimlerden birinin daha önce Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru olduğu iddia edildi. Olympiakos'ta forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için Beşiktaş yönetiminin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.