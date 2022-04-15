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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Henry Onyekuru sesleri! Teklif...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru'nun geldiği öne sürüldü. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 10:19
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Henry Onyekuru sesleri! Teklif...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma kimlerin katılacağı merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Henry Onyekuru sesleri! Teklif...

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında "Yeni transferlerimizin bazıları, taraftarlarımızın çok iyi bildiği ve tanıdığı oyuncular olacak" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Henry Onyekuru sesleri! Teklif...

Beşiktaş sportif direktörünün bahsettiği isimlerden birinin daha önce Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Henry Onyekuru sesleri! Teklif...

Olympiakos'ta forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için Beşiktaş yönetiminin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Henry Onyekuru sesleri! Teklif...

24 yaşındaki futbolcu daha önce kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da çıktığı 71 karşılaşmada 22 gol atarken 12 de asist yapmıştı.

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