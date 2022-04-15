BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Henry Onyekuru sesleri! Teklif...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma kimlerin katılacağı merak konusu oldu.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında "Yeni transferlerimizin bazıları, taraftarlarımızın çok iyi bildiği ve tanıdığı oyuncular olacak" ifadelerini kullanmıştı.