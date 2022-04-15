BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Henry Onyekuru sesleri! Teklif...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma kimlerin katılacağı merak konusu oldu.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma kimlerin katılacağı merak konusu oldu.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında "Yeni transferlerimizin bazıları, taraftarlarımızın çok iyi bildiği ve tanıdığı oyuncular olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş sportif direktörünün bahsettiği isimlerden birinin daha önce Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru olduğu iddia edildi.
Olympiakos'ta forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için Beşiktaş yönetiminin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.
24 yaşındaki futbolcu daha önce kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da çıktığı 71 karşılaşmada 22 gol atarken 12 de asist yapmıştı.