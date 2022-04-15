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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Sörloth'u Gedson taktiği ile kadrosuna katmak istiyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde gelecek sezonun kadrosunu kurmak için girişimlere başlayan Beşiktaş'ın hedefinde, Alexander Sörloth var. Norveçli golcünün transferini Gedson Fernandes taktiği ile bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leipzig'e bu rakamı önerdi. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 07:56
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Sörloth'u Gedson taktiği ile kadrosuna katmak istiyor!

Yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmak için Valerien Ismael'in direktifleri doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi Norveçli golcü Alexander Sörloth için önemli bir hamle yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Sörloth'u Gedson taktiği ile kadrosuna katmak istiyor!

Takvim'de yer alan habere göre Valerien Ismael'in onay verdiği Sörloth için siyah-beyazlı kurmaylar, Gedson Fernandes taktiği uygulamaya karar verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Sörloth'u Gedson taktiği ile kadrosuna katmak istiyor!

Buna göre Beşiktaş, Sörloth'un bonservisini elinde tutan Leipzig'e dikkate değer bir teklifte bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Sörloth'u Gedson taktiği ile kadrosuna katmak istiyor!

Beşiktaş yönetimi Alman kulübüne 7 milyon euro tutarında bir para ile birlikte Sörloth'un bir sonraki satışından yüzde 50 pay teklifinde bulundu. Alman yetkililerin bu teklifi değerlendirmek için süre istediği bildirildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Sörloth'u Gedson taktiği ile kadrosuna katmak istiyor!

Eğer Leipzig'li yöneticiler bu teklifi kabul eder, transferde öncelik hakkına sahip olan Trabzonspor, herhangi bir tasarrufta bulunmazsa Norveçli yıldız, önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Sörloth'u Gedson taktiği ile kadrosuna katmak istiyor!

Bonservisi Leipzig'de olan Alexander Sörloth, şu anda İspanyol ekibi Real Sociedad'da kiralık olarak oynuyor.

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