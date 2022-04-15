BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Sörloth'u Gedson taktiği ile kadrosuna katmak istiyor!

Beşiktaş yönetimi Alman kulübüne 7 milyon euro tutarında bir para ile birlikte Sörloth'un bir sonraki satışından yüzde 50 pay teklifinde bulundu. Alman yetkililerin bu teklifi değerlendirmek için süre istediği bildirildi.

Eğer Leipzig'li yöneticiler bu teklifi kabul eder, transferde öncelik hakkına sahip olan Trabzonspor, herhangi bir tasarrufta bulunmazsa Norveçli yıldız, önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek.