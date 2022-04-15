BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Pjanic'e İtalya'dan sürpriz talip! Juventus derken...

İtalya Ligi takımlarından Inter'den, flaş bir hamle geldi. Önümüzdeki yıl için güçlü bir kadro oluştumak isteyen İtalyan devi, takımın ihtiyaçlarına uygun profiller arıyor. Inter, Real Madrid'den Dani Ceballos ve Luka Jovic ilgileniyor. Mavi siyahlılar, Atletico'dan ise Rodrigo de Paul'u gözüne kestirmiş durumda.
Inter'in hedefi ayrıca Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay ve bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak top koşturan Miralem Pjanic'te.
A Spor'dan Kubilay Açıkgün'ün İspanyol basınına dayandırdığı habere göre; Inter teknik direktörü Simone Inzaghi, Miralem Pjanic ve Memphis Depay'ı kadrosunda görmek istiyor.