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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Pjanic'e İtalya'dan sürpriz talip! Juventus derken...

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'in yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İtalyan ekibi Juventus'un ardından yıldız futbolcuya Serie A'dan bir talip daha çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 18:42
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Pjanic'e İtalya'dan sürpriz talip! Juventus derken...

İtalya Ligi takımlarından Inter'den, flaş bir hamle geldi. Önümüzdeki yıl için güçlü bir kadro oluştumak isteyen İtalyan devi, takımın ihtiyaçlarına uygun profiller arıyor. Inter, Real Madrid'den Dani Ceballos ve Luka Jovic ilgileniyor. Mavi siyahlılar, Atletico'dan ise Rodrigo de Paul'u gözüne kestirmiş durumda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Pjanic'e İtalya'dan sürpriz talip! Juventus derken...

Inter'in hedefi ayrıca Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay ve bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak top koşturan Miralem Pjanic'te.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Pjanic'e İtalya'dan sürpriz talip! Juventus derken...

A Spor'dan Kubilay Açıkgün'ün İspanyol basınına dayandırdığı habere göre; Inter teknik direktörü Simone Inzaghi, Miralem Pjanic ve Memphis Depay'ı kadrosunda görmek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Pjanic'e İtalya'dan sürpriz talip! Juventus derken...

Haberde, Boşnak oyuncu Pjanic'in, yaz aylarında Beşiktaş'taki sözleşmesinin sona ereceği vurgusu yapıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Pjanic'e İtalya'dan sürpriz talip! Juventus derken...

Beşiktaş'ın Pjanic ile sözleşme yenilemeyeceği ve 32 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran'da Camp Nou'ya geri döneceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Pjanic'e İtalya'dan sürpriz talip! Juventus derken...

Yıldız orta saha oyuncusunun, Inter'in talebi sonrasında yeniden Serie A'ya dönebileceği belirtildi.

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