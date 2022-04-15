Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıdvan Yılmaz paylaşılamıyor! 10 talip birden

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıdvan Yılmaz paylaşılamıyor! 10 talip birden

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansla kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Genç sol beki, Belçika, Fransa, İskoçya, Portekiz, İngiltere ve Almanya’dan 10 farklı kulüp takip ediyor! İşte flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıdvan Yılmaz paylaşılamıyor! 10 talip birden

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Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Avrupa ekiplerinin transfer listesinde öne çıktı. Belçika, Fransa, İskoçya, Portekiz, İngiltere ve Almanya'dan 10 farklı kulüp, uzun süredir Rıdvan'ı yakından takip ediyor. Kulüp temsilcilerinin maçlarını tribünden takip ettiği milli futbolcu için henüz resmi teklif yok.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, yaptığı basın toplantısında altyapıdan yetişen oyuncuların kariyer hedeflerine destek olacaklarını dile getirmişti. Beşiktaş yönetimi Rıdvan'ı takımda tutmak istese de, gelecek teklifleri geri çevirmek kolay olmayabilir.

Altyapıdan yetişen ve 4 sezondur A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, forma giydiği 58 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 20 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takım'da görev aldı.

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