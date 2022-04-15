Beşiktaş 33. haftada oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Teknik direktörlük görevine Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş, deneyimli teknik adamın önderliğinde başarılı bir futbol sergiliyor. İlk olarak Trabzonspor karşısında etkili oynayan siyah-beyazlı ekip, geçen hafta da Alanyaspor'a karşı net bir galibiyet elde etmişti.

Ligde 33. hafta müsabakasında Giresunspor'a karşı oynayacak Kartal, bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını da sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştiren idman, 1 saat sürdü. Teknik Direktör Valérien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretchinng çalışmasıyla başlayan idman, uygulanan taktik programın ardından tamamlandı.



Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 13.00'te Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak, ardından havayoluyla Giresun'a giderek kampa girecek.

Beşiktaş ile Giresunspor, 17 Nisan 2022 Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.