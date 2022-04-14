TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth sessizliğini bozdu! Beşiktaş'a gelecek mi?

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın "Kim istemez Sörloth'u? Farklı liglerde oynadı. Kendisinin buraya gelmekle ilgili bir arzusu olduğu kesin" dediği Alexander Sörloth, geleceği hakkında ilk kez konuştu.
İspanyol basınına röportaj veren Norveçli golcü, transferle ilgili kararını sezon sonunda vereceğini söyledi.
Soru: Real Sociedad'da mı kalacaksın?
Cevap: "Bilmiyorum, sezon sonuna bırakacağım. Şu anda bunu düşünmüyorum, sadece iyi antrenman yapıyorum ve kulüp için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Dikkatimi dağıtmak istemiyorum, şu anda odaklandığım şey oynamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak. Bu konularla menajerim ilgileniyor. %100 futbola, oynamaya ve gol atmaya odaklanmak istiyorum. Sezon sonu neler olacağını göreceğiz."