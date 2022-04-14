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TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth sessizliğini bozdu! Beşiktaş'a gelecek mi?

Süper Lig devi Beşiktaş'la adı anılan Alexander Sörloth, suskunluğunu bozdu. İspanyol basınına röportaj veren Norveçli golcü, hakkındaki transfer haberleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 11:39 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 11:39
UĞUR SARIKAYA
TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth sessizliğini bozdu! Beşiktaş'a gelecek mi?

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın "Kim istemez Sörloth'u? Farklı liglerde oynadı. Kendisinin buraya gelmekle ilgili bir arzusu olduğu kesin" dediği Alexander Sörloth, geleceği hakkında ilk kez konuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth sessizliğini bozdu! Beşiktaş'a gelecek mi?

İspanyol basınına röportaj veren Norveçli golcü, transferle ilgili kararını sezon sonunda vereceğini söyledi.

TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth sessizliğini bozdu! Beşiktaş'a gelecek mi?

Soru: Real Sociedad'da mı kalacaksın?

Cevap: "Bilmiyorum, sezon sonuna bırakacağım. Şu anda bunu düşünmüyorum, sadece iyi antrenman yapıyorum ve kulüp için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Dikkatimi dağıtmak istemiyorum, şu anda odaklandığım şey oynamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak. Bu konularla menajerim ilgileniyor. %100 futbola, oynamaya ve gol atmaya odaklanmak istiyorum. Sezon sonu neler olacağını göreceğiz."

TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth sessizliğini bozdu! Beşiktaş'a gelecek mi?

Soru: Beşiktaş'ın sportif direktörü seni bir öncelik olarak görüyor. Ne diyeceksin?

Cevap: "Hiçbir fikrim yok. Onu görmedim. Bu tür haberlerle vakit kaybetmek istemiyorum. Israr ediyorum, bu konuyu sezon sonunda konuşalım."

TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth sessizliğini bozdu! Beşiktaş'a gelecek mi?

Soru: Türkiye'de 33 gol attın, ne diyorsun?

Cevap: "İnanılmazdı çünkü tüm maçlarda gol attım. Çok iyi bir ekibimiz vardı. Maçlardan önce kız arkadaşımla veya babamla konuşurdum ve onlara iki mi yoksa üç mü gol atacağımı bilmediğimi söylerdim. Bu bir güven meselesiydi ve yerine getirildi. Hiç yorgun hissetmedim, her zaman iyiydim."

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