BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetim keyiflendi! Kartal'da Valerien Ismael etkisi

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in gelmesiyle birlikte bozuk olan moraller yeniden yerine geldi. Siyah-beyazlılar sezonun bitmesine kısa bir süre kala takımın başına getirilen Fransız teknik direktör yönetiminde çıktığı 2 resmi maçta 1 beraberlik, 1 de galibiyet alırken; ortaya konan futbol da takdir topladı.
Tecrübeli hocanın 3-4-3 sistemine ilk günden uyum sağlayan siyah-beyazlılar, hem zorlu Trabzonspor deplasmanında, hem de Vodafone Park'taki Alanya maçındaki futbollarıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini aldı.
YÖNETİM KEYİFLENDİ
Bozulan morallerin yeniden yerine gelmesi, Nevzat Demir Tesisleri'ne de farklı bir hava getirdi. Asık olan yüzler gülmeye başlarken, her gün daha da zorlaşan idmanlara rağmen kahkahaların havada uçuşması dikkat çekti.