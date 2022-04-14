BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetim keyiflendi! Kartal'da Valerien Ismael etkisi

Siyah-beyazlıların yeni hocası Valerien İsmael takıma sadece kondisyon ve güç depolayıp, güven aşılamakla kalmadı; tüm bu pozitif gelişmelerle birlikte futbolcuların keyfi yerine geldi, Ümraniye'de yüzler yeniden gülmeye başladı. Beşiktaş yönetimi de bu durumdan bir hayli memnun.