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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetim keyiflendi! Kartal'da Valerien Ismael etkisi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal'ın yeni hocası Valerien Ismael takıma yalnız kondisyon, güç ve güven vermekle kalmadı. Futbolcuların keyfi yerine geldi, Ümraniye'de yüzler yeniden gülmeye başladı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetim keyiflendi! Kartal'da Valerien Ismael etkisi

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in gelmesiyle birlikte bozuk olan moraller yeniden yerine geldi. Siyah-beyazlılar sezonun bitmesine kısa bir süre kala takımın başına getirilen Fransız teknik direktör yönetiminde çıktığı 2 resmi maçta 1 beraberlik, 1 de galibiyet alırken; ortaya konan futbol da takdir topladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetim keyiflendi! Kartal'da Valerien Ismael etkisi

Tecrübeli hocanın 3-4-3 sistemine ilk günden uyum sağlayan siyah-beyazlılar, hem zorlu Trabzonspor deplasmanında, hem de Vodafone Park'taki Alanya maçındaki futbollarıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetim keyiflendi! Kartal'da Valerien Ismael etkisi

YÖNETİM KEYİFLENDİ
Bozulan morallerin yeniden yerine gelmesi, Nevzat Demir Tesisleri'ne de farklı bir hava getirdi. Asık olan yüzler gülmeye başlarken, her gün daha da zorlaşan idmanlara rağmen kahkahaların havada uçuşması dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetim keyiflendi! Kartal'da Valerien Ismael etkisi

Siyah-beyazlıların yeni hocası Valerien İsmael takıma sadece kondisyon ve güç depolayıp, güven aşılamakla kalmadı; tüm bu pozitif gelişmelerle birlikte futbolcuların keyfi yerine geldi, Ümraniye'de yüzler yeniden gülmeye başladı. Beşiktaş yönetimi de bu durumdan bir hayli memnun.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetim keyiflendi! Kartal'da Valerien Ismael etkisi

HIZLI OLUN BEYLER
Beşiktaş'ın dün sabah Ümraniye'de yapılan idmanın ilk 20 dakikası basına olarak gerçekleşti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetim keyiflendi! Kartal'da Valerien Ismael etkisi

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla devam ederken, teknik direktör Valerien Ismail, oyuncularını sık sık hızlı oynamaları konusunda uyardı. Çalışmanın basına kapalı bölümünde ise hatfa sonundaki Giresunspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetim keyiflendi! Kartal'da Valerien Ismael etkisi

ROSIER'İ KAYBETTİLER
Beşiktaş'ın Fransız yıldızı dünkü idmanda arkadaşlarının kurbanı oldu. Rosier, çift kale maçın ardından sevinç gösterisi yapan rakip takım arkadaşlarının arasına girerken, Pjanic onu kollarının arasına alarak sevinmesini engelledi.

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