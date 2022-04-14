Cengiz Ünder'den Beşiktaş sözleri!

La Provence'a konuşan Cengiz Ünder, Veledrome'un atmosferi ile ilgili şunları söyledi;

Roma'da da oynadım ancak atmosfer bu kadar yoğun değildi. Tanıdığım en güçlü atmosfer. Türkiye'de de Beşiktaş stadında aynı coşku var ancak Marsilya'da sahaya girer girmez bu sıcaklığı hissediyorum. Bu bi,zi futbol oynamaya itiyor.

18 yaşında Başakşehir'deyken Beşiktaş'a karşı oynadım. Bu coşkuyu ilk kez hissettim. 90 dakika boyunca takım arkadaşlarımın bana söylediklerini kesinlikle duymamıştım. Öyle bir atmosfer vardı ki... Onu burada hissediyorum. Bu çılgınlık!