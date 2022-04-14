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Cengiz Ünder'den Beşiktaş sözleri!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, flaş açıklamalarda bulundu. Veledrome'un atmosferinden bahseden Ünder, aynı coşkunun Beşiktaş stadında da olduğunu söyledi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 08:57
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Cengiz Ünder'den Beşiktaş sözleri!

La Provence'a konuşan Cengiz Ünder, Veledrome'un atmosferi ile ilgili şunları söyledi;

Roma'da da oynadım ancak atmosfer bu kadar yoğun değildi. Tanıdığım en güçlü atmosfer. Türkiye'de de Beşiktaş stadında aynı coşku var ancak Marsilya'da sahaya girer girmez bu sıcaklığı hissediyorum. Bu bi,zi futbol oynamaya itiyor.

18 yaşında Başakşehir'deyken Beşiktaş'a karşı oynadım. Bu coşkuyu ilk kez hissettim. 90 dakika boyunca takım arkadaşlarımın bana söylediklerini kesinlikle duymamıştım. Öyle bir atmosfer vardı ki... Onu burada hissediyorum. Bu çılgınlık!

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