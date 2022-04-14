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Beşiktaş transferde gözünü kararttı! Sörloth teklifi ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Michy Batshuayi ile yola devam etmeyecek olan Beşiktaş'ta golcü harekatı devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda Alexander Sörloth ismi ön plana çıktı. Kara-Kartal'da yönetim, bir süredir takipte olunan Norveçli santrfor için transfer planını belirledi. İşte Beşiktaş'ın hazırladığı transfer teklifi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Beşiktaş transferde gözünü kararttı! Sörloth teklifi ortaya çıktı

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın "Alexander Sörloth'u kim istemez" diyerek transferine yeşil ışık yaktığı Norveçli golcü için Beşiktaş yönetimi planını hazırladı…

Beşiktaş transferde gözünü kararttı! Sörloth teklifi ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre, Siyah-beyazlılar, kiralık oynadığı Real Sociedad'dan sezon sonu ayrılarak Leipzig'e dönecek olan 26 yaşındaki santrforu satın alma opsiyonlu transfer etmek istiyordu. Ancak Alman ekibinin bonservisiyle göndermekte ısrarcı olduğu yıldız oyuncu için gözünü karartan yönetim, yapacağı 7 transferin büyük bölümünü düşük bütçeli tutarken golcü için kesenin ağzını açacak.

Beşiktaş transferde gözünü kararttı! Sörloth teklifi ortaya çıktı

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20 milyon Euro'ya transfer ettiği Sörloth için minimum 12 milyon Euro istediği kaydedilen Leipzig ile yakında pazarlık masasına oturacak olan Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde olduğu gibi 5 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam ve ayrıca sonraki satıştan yine yüksek oranda bir pay maddesi önerecek.

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