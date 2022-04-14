Beşiktaş transferde gözünü kararttı! Sörloth teklifi ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre, Siyah-beyazlılar, kiralık oynadığı Real Sociedad 'dan sezon sonu ayrılarak Leipzig 'e dönecek olan 26 yaşındaki santrforu satın alma opsiyonlu transfer etmek istiyordu. Ancak Alman ekibinin bonservisiyle göndermekte ısrarcı olduğu yıldız oyuncu için gözünü karartan yönetim, yapacağı 7 transferin büyük bölümünü düşük bütçeli tutarken golcü için kesenin ağzını açacak.

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20 milyon Euro'ya transfer ettiği Sörloth için minimum 12 milyon Euro istediği kaydedilen Leipzig ile yakında pazarlık masasına oturacak olan Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde olduğu gibi 5 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam ve ayrıca sonraki satıştan yine yüksek oranda bir pay maddesi önerecek.