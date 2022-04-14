BEŞİKTAŞ HABERİ - O isimlerin bonservisi belirlendi! Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz...

Yeni sezonda yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan Beşiktaş'ı transfer kadar, satış için de hareketli günler bekliyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir Avrupa ekipleriyle adı geçen Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz için bonservis rakamlarını belirledi. Beşiktaş, geçen sezonki şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Ersin Destanoğlu için, kapıyı çalacak takımından 12 milyon euro bonservis talep edecek. Ersin'in adı, özellikle Fransız ekipleri Nice ve Lyon ile anılıyor. Beşiktaş'ta Avrupa'ya transferi olası olarak görülen bir diğer isim de Rıdvan Yılmaz. Siyah-beyazlı ekip, milli sol bek için 8 milyon euro'luk bonservis bedeli bekliyor. Avrupalı scoutların da yakından takip ettiği Rıdvan Yılmaz'ın adı; Almanya'dan Stuttgart, İtalya'dan Torino ve İngiltere'den Leicester City ile anılıyor.