Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı, transferden hocaya, gündemdeki isimlerden kulübün gelecek planlamasına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Kazancı, isimleri siyah beyazlı kulüple anılan Sörloth ve Talisca hakkında da umut vadetti. Kazancı, iki oyuncuun da kulübün şartlarına uyması gerektiğinin altını çizip "Hocanın sistemi çerçevesinde, futbolun ekonomisi, kulübün denk bütçe mantığı çerçevesinde olursa, neden olmasın!" dedi. Kazancı şöyle devam etti: Talisca 8 milyon euro alıyor. Ödeme yapılmasa ayrılacaktı. Ödemeler yapılırdı. Josef de oradan geldi. Burada aldığı ücretin katbekat fazlasıydı, unutulmasın. Sörloth için kiralandığı Real Sociedad'ın opsiyon hakkı var. Nisan sonuna kadar hakları devam ediyor. Bunu kullanıp kullanmayacakları bilinmez. Leipzig'in tercihi, kararı da önemli. Mayıs ayında netleşir. Sörloth'u şu anda hangi takım istemez?

ATIBA BELİRSİZ

Ceyhun Kazancı, yapılacak transferleri en erken sürede bitirmek istediklerini de kaydetti. Beşiktaş sportif direktörü "Beşiktaş'ın yeri her zaman Avrupa'dır. Şu anda görünen 25 Haziran'da ilk antrenmanı yapmayı planlıyoruz. Amacımız yurt dışı kampına değil, ilk antrenmana yeni transferleri yetiştirmek. 14 oyuncunun sözleşmesi bitecek ama aynı sayıda oyuncu almayabiliriz. 6-7 oyuncu alabiliriz. Ama tabii ki fırsat transferleri de çıkabilir karşımıza. Bizim çalışmalarımız yaz olmadan takımın iskeletini belirlemek" cümlelerine yer verdi. Sözleşmesi bitecek olan oyunculardan Atiba Hutchinson hakkında ise "Atiba bizim simge oyuncularımızdan birisi. Artık aileden birisi. Gelecek sezonla ilgili daha detaylı konuşmadık. Sözleşmesi bitecek oyuncular arasında Atiba da var. İlerde teknik ekipte olup olmayacağıyla ilgili herhangi bir görüşme yapmadık" ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDiYOR

Yapılacak transferlerin sahada takıma faydalı olacaklar arasından seçileceğinin söyleyen Kazancı, "Yoğun bir hazırlık yapılıyor. Yaz aylarına en doğru şekilde girebilmek için bütün çalışmalar tamamlanmış olacak. Maddi anlamda büyük külfet oluşturmayacak oyuncuların listesini çıkarmıştık ve hocamızla da bununla ilgili toplantılar yapıyoruz. Belki taraftarlar oyuncuların isimlerini ilk duyduklarında belki heyecanlanmayacak ama saha performanslarıyla bu iş değişecek" şeklinde konuştu.

RAPORA BAĞLILAR!

Takımdaki kiralık oyunculardan Batshuayi ve Pjanic'le ilgili olarak hocanın raporunu beklediklerini sözlerine ekleyen Kazancı, Alex Teixeira konusunda ise, "Alex'le ilgili yol ayrımı söz konusu değil ama resmi olmayan teklifler geldi. Kulübün menfaati doğrultusunda olursa ve oyuncu da gitmek isterse, gereken yapılabilir" açıklamasını yaptı. Valerien'in sözleşmesinde tek taraflı fesihle alakalı bir madde var. Seçimde başka yönetim gelir ve böyle bir karar alırsa, bir tazminat maddesi var. Ama maliyet olarak bakınca son derece uygun bir maliyeti olduğunu söyleyebilirim hocanın. Yayın ihalesi nedeniyle de denk bütçeyi yapmak o kadar kolay değil. 40 milyon Euro'lar seviyesinde değil, 25 milyon Euro'nun altına düşen bir maaş bütçesi olacak.