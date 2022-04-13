Hocanın artısı çok

Teknik direktörlük konusunda birçok hocayla görüştüklerini ve hepsinin farklı tarzının olduğunu söyleyen Kazancı, "Görüştüğümüz bazı hocalar 4'lü oynuyor, bazısı topa sahip olma oyunu oynuyor. Ancak unutulmaması gereken şu, çok fazla oyuncunun kontratı bitiyor. Takımın oyununun nereye evrileceği konusunda iyi bir noktadayız. Önemli olan kulübümüze uyumluluğu kısmıydı.

RİSKLİYDİ

Her hocanın ortak noktası, ciddi bir akademi geçmişi olmasıydı. Antrenman bilimi ve saha içi taktik konusunda oyuna farklı bakan bir takım hocalar üzerinde yoğunlaştık. Valerien'in 3 dil bilmesi, çok disiplinli olması, iş ahlakı ve taraftarla bütünleşme konusunda meşhur olan birisi olması önemliydi. Bu 8 haftayı biraz daha riskli gören isimlerin niyeti sezon sonunda gelmekti. Yönetim kuruluna sunduğum listede önemli bir isimdi Valerien" dedi.

LARIN İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Larin'in sözleşme yenileme görüşmelerinin sürdüğünü aktaran Kazancı, "Larin konusundaki durum maddi. Görüşmelerimiz sürüyor. Sorun var diyemem. Ortak bir noktada buluşabiliriz. Ancak hocanın raporunu göz ardı edemeyiz. Larin sevdiğimiz, hem saha içinde hem saha dışında önemli bir figür. Kendisinden vazgeçilme gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.