Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael yönetimden Fabio Carvalho'yu istedi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael yönetimden Fabio Carvalho'yu istedi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta lige iyi bir başlangıç yapan yeni teknik direktör Valerien Ismael, gelecek sezonun kadrosu için transfer çalışmalarına başladı. Fransız teknik adamın Fulham'da forma giyen Fabio Carvalho'yu istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 10:31
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael yönetimden Fabio Carvalho'yu istedi!

Beşiktaş'ta yönetim, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael yönetimden Fabio Carvalho'yu istedi!

Yeni Asır'da yer alan habere göre teknik direktör Valerien Ismael, yönetime sunduğu raporda İngiltere Champsionship Ligi ekibi Fulham'ın 19 yaşındaki genç yıldız Fabio Carvalho'nun transfer edilmesini istedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael yönetimden Fabio Carvalho'yu istedi!

Premier Lig takımları Liverpool ve Manchester United'ın da durumunu yakından takip ettiği Carvalho için elini çabuk tutmak isteyen yönetim, sözleşmesi sezon sonu sona erecek yıldızın transferini biran önce bitirmeye çalışıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor