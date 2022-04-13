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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Güven Yalçın alarmı! Ayrılık...

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta iç transferde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı ekipte 150 bin Euro'ya kadroya katılan ve güncel piyasa değeri 3.1 milyon Euro'yu bulan Güven Yalçın'ın takımdan ayrılması gündemde. İşte detaylar...(BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Güven Yalçın alarmı! Ayrılık...

Beşiktaş'ta son oynadığı Alanya maçında golünü atarak moral depolayan Güven Yalçın'ın durumu halen belirsizliğini koruyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Güven Yalçın alarmı! Ayrılık...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun maaşın yanı sıra daha sık forma giymek istemesi nedeniyle görüşmelerin tamamlanması noktasında henüz anlaşma sağlanamadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Güven Yalçın alarmı! Ayrılık...

Fotomaç'ın haberine göre; siyah beyazlılar 23 yaşındaki futbolcu ile anlaşamazsa, 150 bin euro'ya aldığı ve piyasa değerini 3.1 milyon euro'ya yükselterek değerini 21'e katlayana golcü futbolcuyu elinden kazanç sağlayamadan kaptırmış olacak.

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