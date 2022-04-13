Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu piyangosu! Ajax'ın takibinde

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu piyangosu! Ajax'ın takibinde

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Ersin Destanoğlu'nun, Hollanda devi Ajax tarafından takip edildiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 07:57
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu piyangosu! Ajax'ın takibinde

Beşiktaş'ta performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerini peşine taktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu piyangosu! Ajax'ın takibinde

Sabah'ta yer alan habere göre Fransa ekibi Nice ve Lyon'un takibi altında olan 21 yaşındaki kaleci için Ajax'ın da hamle yaptığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu piyangosu! Ajax'ın takibinde

Onana'nın gelecek sezon için İtalyan devi Inter ile prensip anlaşmasına varması üzerine genç bir file bekçisi arayışına giren Hollanda ekibinin, uzun vadede kullanabileceği Ersin'i listesine aldığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu piyangosu! Ajax'ın takibinde

Hollanda'da güçlü olan bir menajerlik şirketiyle anlaşması bulunan Beşiktaşlı eldivenin transfer ihtimalinin bu nedenle yüksek olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu piyangosu! Ajax'ın takibinde

Öte yandan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da yaptığı açıklamada, "Ersin ve Rıdvan için benimle kontağa geçen kulüpler oldu. Yazın resmi teklifler alacağız" demişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu piyangosu! Ajax'ın takibinde

Beşiktaş yönetimi, Ersin'in bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor