Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ - Ceyhun Kazancı açıkladı! Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz...

BEŞİKTAŞ HABERİ - Ceyhun Kazancı açıkladı! Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz...

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kazancı açıklamasında İki genç oyuncunun da takip edildiğini söylerken, "Muhtemelen sezon sonu teklif alacağız" diye konuştu. (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ - Ceyhun Kazancı açıkladı! Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz...

Siyah beyazlıların altyapıdan yetişen isimleri olan Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın transfer durumlarına da açıktık getiren Kazancı, "Ersin ve Rıdvan çok değerli 2 oyuncu. Avrupa takımlarından gelenler ve izleyenler oldu."

BEŞİKTAŞ HABERİ - Ceyhun Kazancı açıkladı! Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz...

"Benimle kontağa geçenler de oldu ve resmi teklifler gelecektir ikisi için de. Hayali olan oyuncuların önünü açmak bizim boynumuzun borcu. Oyuncular burada oynayacaklar ve zamanı geldiğinde kulübe katkı sağlayarak gidecektir" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Ceyhun Kazancı açıkladı! Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz...

İki ismin de uzun yıllar kalmasını istediğini de belirtip "Ama yaz aylarında muhtemelen önemli teklifler alacağız ve buna göre değerlendireceğiz."

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