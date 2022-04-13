BEŞİKTAŞ HABERİ - Ceyhun Kazancı açıkladı! Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz...

Siyah beyazlıların altyapıdan yetişen isimleri olan Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın transfer durumlarına da açıktık getiren Kazancı, "Ersin ve Rıdvan çok değerli 2 oyuncu. Avrupa takımlarından gelenler ve izleyenler oldu."

"Benimle kontağa geçenler de oldu ve resmi teklifler gelecektir ikisi için de. Hayali olan oyuncuların önünü açmak bizim boynumuzun borcu. Oyuncular burada oynayacaklar ve zamanı geldiğinde kulübe katkı sağlayarak gidecektir" dedi.