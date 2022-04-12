Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararını verdi! 5 isim ile yollar ayrılacak

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin kulüplere gelirlerinin yüzde 70'ini harcayabilme hakkı verdiklerini açıklarken, bütçelerdeki kabul edilebilir sapma miktarının da 3 yılda 30 milyon Euro'dan 60 milyon Euro'ya çıkarıldığını duyurmuştu.

MAAŞ BÜTÇESİ 20 MİLYON EURO Beşiktaş, UEFA'dan gelen sevindirici haberlere rağmen kendi finansal kriterleri doğrultusunda hareket edecek. Buna göre siyah-beyazlıların gelecek sezon için maaş bütçesi 20 milyon Euro olacak.