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Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararını verdi! 5 isim ile yollar ayrılacak

Son dakika Beşiktaş haberleri: Teknik direktörlük görevinde Valerien Ismael'in gelmesinin ardından etkili bir futbol oynamaya başlayan Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlamaları da başladı. Fransız teknik adam ile önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynamak isteyen Kartal'da deneyimli hoca kararını verdi. Kadrodan 5 isim ile yollar ayrılacak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 12:44
Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararını verdi! 5 isim ile yollar ayrılacak

Süper Lig'deki dört haftalık galibiyet hasretini Alanyaspor karşısında noktalayarak, geleceğe umutla bakmaya başlayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma vizesiyle sezonu kapatmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararını verdi! 5 isim ile yollar ayrılacak

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde beyaz bir sayfa açan Kartal, kalan 6 maçı da kazanmanın planlarını yapıyor.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararını verdi! 5 isim ile yollar ayrılacak

Başkan Ahmet Nur Çebi liderliğinde finansal konularda uzun süredir dikkatli adımlar atan siyah-beyazlı kulüp önümüzdeki dönemde de mali disiplinden taviz vermeyecek. UEFA Yönetimi geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda finansal fair-play kriterlerinde gevşemeye gitmişti.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararını verdi! 5 isim ile yollar ayrılacak

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin kulüplere gelirlerinin yüzde 70'ini harcayabilme hakkı verdiklerini açıklarken, bütçelerdeki kabul edilebilir sapma miktarının da 3 yılda 30 milyon Euro'dan 60 milyon Euro'ya çıkarıldığını duyurmuştu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararını verdi! 5 isim ile yollar ayrılacak

MAAŞ BÜTÇESİ 20 MİLYON EURO

Beşiktaş, UEFA'dan gelen sevindirici haberlere rağmen kendi finansal kriterleri doğrultusunda hareket edecek. Buna göre siyah-beyazlıların gelecek sezon için maaş bütçesi 20 milyon Euro olacak.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararını verdi! 5 isim ile yollar ayrılacak

Teknik heyet ve profesyonel çalışanların yanı sıra futbolculara yapılacak tüm ödemeler bu bütçenin içinde yer alacak. Mali disiplin kapsamında yüksek maliyetleri nedeniyle kiralık sözleşmeleri bitecek olan Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic'le büyük olasılıkla yollar ayrılacak.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararını verdi! 5 isim ile yollar ayrılacak

Milliyet'in haberine göre; siyah-beyazlılar yeni koşullarla anlaşma sağlanamaması halinde kontratları sona erecek oyuncularla da vedalaşacak.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararını verdi! 5 isim ile yollar ayrılacak

Valerien Ismael'in yeni sezon kadrosunda düşünmediği Oğuzhan, Gökhan Töre ve Mehmet Topal'a ise teklif yapılmayacağı ileri sürüldü.

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