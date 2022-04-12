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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan yerli hamlesi! Hedefteki isimler: Abdülkerim Bardakcı ve Mustafa Eskihellaç

Spor haberi... Süper Lig'de sezon sonuna gelinirken transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in taleplerine göre girişimler sürüyor. Birçok isimle temas halinde olan Siyah-Beyazlı kurmaylar yerli isimler için harekete geçti. Gündemde ise Abdülkerim Bardakcı ve Mustafa Eskihellaç'ın olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 07:00
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan yerli hamlesi! Hedefteki isimler: Abdülkerim Bardakcı ve Mustafa Eskihellaç

Teknik direktör Valerıen Ismael ile yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Daha önce izlenen ve olumlu rapor verilen isimler Fransız teknik adama gösterildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan yerli hamlesi! Hedefteki isimler: Abdülkerim Bardakcı ve Mustafa Eskihellaç

Valerıen Ismael kendi oyuncu listesinden de futbolcu bakarken, gelecek sezon değişecek yabancı kuralı transferde önemli rol oynayacak. Bu kapsamda Beşiktaş stoper hattında yerli isimleri katmak istiyor

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan yerli hamlesi! Hedefteki isimler: Abdülkerim Bardakcı ve Mustafa Eskihellaç

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Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, Konyaspor forması giyen Abdülkerim ile büyük oranda anlaştı. 27 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Y. Malatya'dan Mustafa Eskihellaç ile ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan yerli hamlesi! Hedefteki isimler: Abdülkerim Bardakcı ve Mustafa Eskihellaç

Malatya ekibinin küme düşmesinin ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Eskihellaç, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekti. 24 yaşındaki futbolcu, 6 Mayısa kadar alacaklarının ödenmemesi halinde bedelsiz olarak ayrılıp Beşiktaş'ın yolunu tutacak.

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