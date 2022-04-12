BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan yerli hamlesi! Hedefteki isimler: Abdülkerim Bardakcı ve Mustafa Eskihellaç

Teknik direktör Valerıen Ismael ile yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Daha önce izlenen ve olumlu rapor verilen isimler Fransız teknik adama gösterildi.

Valerıen Ismael kendi oyuncu listesinden de futbolcu bakarken, gelecek sezon değişecek yabancı kuralı transferde önemli rol oynayacak. Bu kapsamda Beşiktaş stoper hattında yerli isimleri katmak istiyor